В Кремле считают, что скандал с кокаином должен комментировать МИД

Все вопросы, связанные с ситуацией вокруг «кокаинового дела», являются прерогативой министерства иностранных дел

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это прерогатива министерства иностранных дел. Я уже вам говорил, что в данном случае туда нужно адресовать ваши вопросы», — сказал Песков.

Как сообщалось, в посольстве России в Аргентине полиция изъяла 400 кг кокаина, который был спрятан в 12 чемоданах.

Пять человек были арестованы по подозрению в торговле наркотиками.

Позднее в МИД России признали, что в помещении посольства РФ в Аргентине была найдена крупная партия кокаина.

В аргентинских СМИ появилась информация, что найденную в российском посольстве партию кокаина планировалось отправить дипломатической почтой. По подозрению в причастности к этому гражданин России объявлен в международный розыск.

Позже было опубликовано фото самолета «Россия», перевозящего первых лиц государства, включая премьера Дмитрия Медведева и главу МИД Сергея Лаврова. На фото видно, как из самолета достают багаж с мукой, которую под видом кокаина везли из Аргентины, чтобы уличить в России причастных к дипломатическому наркоскандалу.

Официальный представитель управделами президента России Елена Крылова заявила о возможной фальсификации фотографий, а участие лайнера в переправке наркотиков «не соответствуют действительности».

РИА Новости