Австрийская песня о мире с Россией. У Путина другие предпочтения

Клуб европейских политиков, желающих мира с Россией, пытается подтолкнуть Путина к выполнению Минских соглашений. Но не стреляющий Донбасс хозяину Кремля не нужен.

Новый австрийский канцлер Себастьян Курц накануне своего первого визита в Москву обрадовал хозяев словами о том, что «долгосрочный мир в Европе возможен только с Россией, а не против России».

Никто не станет спорить с этими словами молодого политика. Но только не европейские страны начинали конфликт с Москвой, не Украина напала на Россию. Все с точностью до наоборот: это Россия нарушила территориальную целостность Украины, как перед этим — территориальную целостность Грузии и Молдовы. И конфликт Европейского Союза с Россией связан именно с агрессивными действиями Москвы.

Мир в Европе с Россией очень легко установить — для этого сама Россия должна отказаться от своих агрессивных амбиций, вывести войска с Донбасса и Крыма, содействовать восстановлению территориальной целостности Грузии и Молдовы. Простое домашнее задание — если не для Путина, с которым будет встречаться Себастьян Курц, то для его преемников.

Курц младше Путина на несколько десятилетий — и если он сохранит политическое достоинство, то у него есть все шансы увидеть именно тот мир с Россией, о котором он говорит.

Но австрийскому канцлеру хочется «мира уже сегодня». А такой мир подразумевает не урегулирование, а его имитацию.

Именно поэтому Себастьян Курц оказался среди политиков, которые говорят о постепенной отмене санкций против Москвы — в обмен на выполнение Россией своей части Минских соглашений. Первым, кто выдвинул такую концепцию, стал нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Его поддерживает глава немецкого внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль. И вот теперь в клубе «постепенной отмены» оказался австрийский канцлер. Что и неудивительно, если учесть интересы российского бизнеса в Австрии и специфический с точки зрения европейских ценностей состав нынешнего коалиционного правительства этой страны.

Но у Курца, как и у Штайнмайера, ничего не получится. Для танго, как известно, нужны двое. Путин не собирается танцевать с европейцами. Если бы российский президент был бы заинтересован в частичном ослаблении санкций в обмен на частичное выполнение Минских соглашений, он давно бы уже на это согласился. Но не соглашается же! И это логично.

Потому что частичное выполнение Минских соглашений подразумевает — для начала — прекращение военных действий на линии разграничения. И начало мирной жизни для граждан — тех самых граждан, о которых беспокоится австрийский канцлер.

Но вот только Путину-то это зачем? Зачем ему Донбасс, с территории которого не будут стрелять? Который из незаживающей раны превратится просто в объект для бесконечных переговоров о статусе региона, порядке проведения выборов и местах размещения миротворцев? Донбасс, о котором забудут на следующий день после того, как прекратится война?

И не только в мире забудут. В Украине — тоже. Потому что это будет как отрезанный ломоть, который когда-нибудь возвратится в состав страны. Зачем это Путину? Как это поможет его плану дестабилизации Украины и возвращения всей нашей страны «в родную гавань» российского империализма?

Именно поэтому благие пожелания Курца — как и ранее предложения немецких политиков — так и останутся словами. Европейские визитеры могут рассчитывать, что Путин даст им возможность сохранить лицо — но не дождутся от российского президента такого подарка.

На самом деле формула Курца звучит немного иначе. Возможна либо позорная капитуляция Европейского Союза перед Россией, либо затяжной конфликт с Кремлём. На мир в ближайшее время рассчитывать не приходится.

Виталий Портников, Эспресо TV