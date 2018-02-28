Подозреваемый в контрабанде наркотиков из Аргентины заявил о провокации американцев

Андрей Ковальчук, подозреваемый по делу о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию, назвал дело провокацией, организованной американскими спецслужбами.



«Ковальчук убежден, что наркотики были подброшены аргентинской полицией при участии в этой провокации американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию», – сказал «Интерфаксу» адвокат Ковальчука Владимир Жеребенков.



Андрей Ковальчук арестован заочно и скрывается в Германии, сообщили в ФСБ России. Его подозревают в организации контрабанды наркотиков в Россию из Аргентины.



В одном из помещений российского посольства в Аргентине нашли 389 кг кокаина, упакованных в большие чемоданы. Об этом сообщила министр безопасности Аргентины на пресс-конференции 22 февраля 2018 года.

Жеребенков утверждает, что в обнаруженных чемоданах находились кофе, алкоголь, личные вещи и подарки. Ковальчук якобы оставил чемоданы на хранение в посольстве и там знали, что в них находится.



«У него есть все чеки, квитанции и свидетели, которые подтверждают,

что он покупал именно кофе. Посудите сами, если он наркобарон, которого из него делают, то странно, что у него весь этот товар лежит больше года под лестницей и никакой реакции с его стороны нет», – сказал Жеребенков.

По версии посла, кокаин в посольстве обнаружили в конце 2016 года. Следственный департамент МВД РФ возбудил дело лишь 15 ноября 2017 года, то есть почти через год.

МВД и МИД объясняют промедление тем, что для перевозки кокаина из Аргентины в Россию наркоторговцы планировали использовать дипломатическую почту и ждали подходящего момента. По их версии, как только груз был доставлен в Россию и его забрали Али Абянов и ещё двое россиян – всех получателей арестовали и предъявили им обвинения в контрабанде и попытке сбыта наркотиков.



Российский МИД называет Абянова «техническим сотрудником» посольства, который работал в Буэнос-Айресе по временному контракту. Чемоданы он якобы декларировал как личный груз, который после окончания контракта не успел вовремя отправить на родину.

По версии российского МИДа (она была озвучена после начала скандала), российские дипломаты сами сообщили аргентинской полиции о подозрительных чемоданах, а канал поставки наркотиков был ликвидирован в ходе совместной операции России и Аргентины.

Аргентинская пресса опубликовала несколько прослушанных разговоров участников операции на аргентинской стороне, из которых следует, что события разворачивались иначе. По их версии, сотрудники посольства знали о наркотиках и их поставках и участвовали в схеме.



В российском МИД это категорически отрицают.

В аэропорту Буэнос-Айреса задержан гражданин России, в чемодане которого обнаружили 4 килограмма кокаина

Как сообщало «Гуляй Поле», 28 февраля в аэропорту Буэнос-Айреса задержан гражданин России, в чемодане которого обнаружили 4 килограмма кокаина. Об этом в своём Фэйсбуке сообщила министр безопасности Аргентины Патриция Буллрич. По её словам, меры досмотра были ужесточены после того, как крупная партия кокаина была обнаружена на территории российского посольства. По данным аргентинской прессы, 50-летний россиянин направлялся в Германию. Он летел во Франкфурт-на-Майне самолётов авиакомпания Люфтганза.

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