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Политика

И кто теперь «бармалей»? Сирийское поражение РФ

Андрей Пионтковский, Радио Свобода
28 февраля 2018

«Отчего всякое внутреннее дряхление соединяется с крайней внешнеполитической амбициозностью, мне ответить трудно. Может быть, во внешних кризисах ищут выхода из внутренних противоречий. Может быть, наоборот, та легкость, с которой подавляется всякое внутреннее сопротивление, создает иллюзию всемогущества. Может быть, возникающая из внутриполитических целей потребность иметь внешнего врага создает такую инерцию, что невозможно остановиться – тем более, что каждый тоталитарный режим дряхлеет, сам этого не замечая. Зачем Николаю I понадобилась Крымская война, приведшая к крушению созданного им строя? Зачем Николаю II понадобились войны с Японией и Германией?»

Зачем кремлевским старцам понадобилась война в Афганистане, продолжу я Андрея Амальрика? Зачем пацан из питерской подворотни после провала в Украине полез еще и в Сирию? А потому что крах концепций «хорошего Гитлера» – «Русский мир», Новороссия – потребовал для удержания власти отвлечения внимания и продолжения геопсихологического банкета на другой площадке. Отсутствие ушедшего на каникулы городового позволило хулигану покуролесить и потестировать новейшие системы вооружений в компании трех шиитских террористических организаций: ливанской «Хезболлы», иранского Корпуса стражей исламской революции и «легитимного» палача Сирии Башара Асада, уничтоживших десятки или сотни тысяч суннитов. Братская воздушно-космическая помощь, щедро оказанная от имени России, десятилетиями будет аукаться русскому народу, брошенному в пекло тысячелетней религиозной войны.

Сирия: Чужая земля – чужие потери

Но в краткосрочном плане активность в Сирии более или менее успешно продавалась и телепиплу, и ближайшему окружению вождя как муляж державного величия России и дерзкого вызова неразумным пиндосам. Так режим мог бы еще некоторое время худо-бедно жить-поживать, но возникла такая инерция, что не смогли остановиться. Идеологическая и экономическая мотивировка боя под Дейр-эз-Зором в ночь с 7 на 8 февраля была предельно цинично представлена абсолютно уверенным в успехе придворным баталистом Петром Скоробогатым в прокремлевском журнале «Эксперт»:

«Москва действительно закончила активную фазу войны с терроризмом на территории союзника, хотя боевики халифата еще не добиты. Но сразу же начала миротворческую миссию. Мы взяли ее на себя не только из соображений прекраснодушной гуманности, но и преследуя холодный расчет: намерение закрепиться в регионе, дабы получить определенные экономические выгоды. Над этой задачей работают русские дипломаты и военные. Но поскольку активная фаза войны далека от завершения, силовой ресурс все еще важнее переговорного, любые дипломатические победы будут следовать за победами военными. Главная задача: выдавить из страны звездно-полосатых оккупантов, поджигателей войны – Соединенные Штаты. Второй шаг на пути к миру – перезапуск экономики. Самый очевидный путь – использовать богатые нефтью и газом недра страны. Но большая часть запасов сегодня находится под контролем курдов и американцев возле Дейр-эз-Зора».

Текст, озаглавленный «За что погиб майор Филиппов», ярко демонстрирует ухватки кремлевских пропагандистов и их хозяев. Духоподъемня статейка, состряпанная за несколько дней до катастрофы в предвкушении запланированного «выдавливания звездно-полосатых оккупантов» именно у Дейр-эз-Зора, появилась на сайте «Эксперта» уже после боя. Единственное обновление, внесенное редакцией, – официальная российская трактовка этого «выдавливания» в ночь с 7 на 8 февраля: «В конце минувшей недели авиация западной коалиции нанесла ракетно-бомбовый удар по отряду сирийской армии (по другим данным, это были иранские союзники). Погибли или получили ранения от двадцати до ста человек (данные скрываются)».

Сирия: первый бой России против США

Данные действительно скрываются Кремлем, но вопрос «За что погибли сотни Ихтамнетов?» не приходит даже в голову «экспертам». Страна огромная будет пафосно и дисциплинированно скорбеть исключительно по майору Филипову. Или г-н Скоробогатый все-таки уделил толику внимания обоснованию утилизации Ихтамнетов: «Необходимо, как бы цинично это ни звучало, до завершения войны утилизировать значительную часть пассионарных боевиков».

Нет, это скорее не о наших боевиках. Но обвинение в сознательной утилизации постоянно звучит сегодня в свидетельствах уцелевших и раненых Ихтамнетов. Путин и Евгений Пригожин, конечно, хотели победы – захватить свечной заводик, поубивать не умеющих ходить в штыковую американцев, захватить нескольких пленных, привезти их в клетке Асаду в Дамаск, а потом предложить Трампу посредничество в деле их освобождения в обмен на снятие санкций. Но именно для таких целей нужен бросовый материал, от которого всегда можно отказаться – и в случае виктории, и в случае конфуза. И посылать их, разумеется, надо было без поддержки с воздуха.

Самое емкое и точное с военной точки зрения описание случившегося дал один из раненых Ихтамнетов: они делали с нами все, что хотели, как мы с «бармалеями». «Бармалеи» на языке русских воинов – это бегающие по Сирии человечки, включая малолетних, которых можно легко и безнаказанно уничтожать с воздуха или из Каспийского моря. Более удачливые коллеги майора Филипова целый год занимались этим в Алеппо, а теперь пацаны занимаются этим в Восточной Гуте.

Вот уже лет сорок советско-российские воины-интернационалисты вторгаются в соседние и даже не совсем соседние страны. В ходе оказания братской помощи им приходится утилизировать значительное количество биологического материала. Для любого нормального человека это тяжкая в психологическом плане нагрузка. Как и в гитлеровских и сталинских лагерях смерти, она облегчается дегуманизацией жертв, в частности, наделением их уничижительными кличками – «духи», «чехи», «грызуны», «укропы», «бармалеи». Ну и на сияющую финальную перспективу торжества русского оружия, конечно, «пиндосы».

Тем более ликвидаторам «бармалеев» неприятно было самим почувствовать себя «бармалеями» в столкновении с военной машиной совсем иного порядка. Это тягостное ощущение довелось испытать в те же дни не только боевикам «ЧВК Вагнера», но и российским советникам и специалистам, ответственным за систему ПВО Сирии. Кривизна Земли снова помешала им противопоставить что-либо еще одной военной машине из высшей лиги, уничтожившей за несколько часов половину сирийской противовоздушной обороны.

Двойное поражение немедленно аукнулась в Кремле неслыханным: живой Бог «Русского мира» впервые официально простудился. Подобная десакрализация вождя – первый, пока еще осторожный шаг окружения на пути к мартовскому политическому дыханию Чейна-Стокса.

* * *

Сирийский мальчик из Алеппо – один из тысяч, на ком мы (!) протестировали системы нового российского вооружения, перед смертью пообещал пожаловаться Аллаху. Дитя, грозящее своим мучителям пожаловаться Богу, – образ Достоевского, очень важный в его творчестве и его мировоззрении. Агностик всю свою сознательную жизнь, я никогда так страстно не желал раньше, чтобы Бог был. И чтобы мальчик из Алеппо рассказал ему обо всем. О «тестировании», о Путине, о Лаврове, о Шойгу… И о нас всех. Не может быть нам ни сочувствия, ни прощения.

Андрей Пионтковский, Радио Свобода

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© Гуляй Поле

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