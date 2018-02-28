Евросоюз исключил из санкционного списка Елену Лукаш и Сергея Клюева

Послы Евросоюза продлили санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников, однако исключили из списка бывшего министра юстиции Украины при Януковиче Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева.

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в своем Twitter.

«Послы ЕС сегодня решили продлить санкции против Януковича и 12 его соратников. Лукаш и С. Клюев исключены», — сообщил журналист.

Решение о продлении санкций против окружения Януковича должно быть подтверждено на уровне министров и принято 5 марта, сообщил журналист.

Ранее сообщалось, что Европейский суд принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных против бизнесмена Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году.

Кроме того, в США сняты санкции против бывшего народного депутата Украины и известного бизнесмена времен экс-президента Виктора Януковича Юрия Иванющенко, которого в более тесных украинских кругах называют «Юрой Енакиевским».