Адвокат Сенцова рассказал, где находится его подзащитный

В Российской Федерации незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова никуда не перевозили.

Украинец по-прежнему находится в колонии города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ), рассказал его адвокат Дмитрий Динзе в комментарии «Крым.Реалии».

«Я связался с официальными представителями колонии. Они мне сказали, что Сенцов никуда не перевозился и находится сейчас в колонии», — отметил собеседник.

Ранее в правозащитной организации «РосУзник» сообщили, что Олег Сенцов исчез из исправительной колонии №8 в Лабытнанги.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил режиссера и украинского гражданского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов «Русской общины Крыма» и партии «Единая Россия», оба вину не признали.

МИД Украины обращался к российской стороне с просьбой передать на Родину украинских полизаключенных, в частности, Сенцова и Кольченко, они заполнили и подписали документы на экстрадицию в страну.

«Крым.Реалии»