Янукович озвучит новые фантазии о расстрелах на Майдане

В столице Российской Федерации Москве в начале марта беглый бывший президент Виктор Янукович, которого в Украине обвиняют в государственной измене, даст пресс-конференцию.

Мероприятие состоится 2 числа, пишет ТАСС.

«Янукович расскажет о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане, а также судебном процессе, инициированном киевскими властями», — утверждает российское агентство.

Напомним, Виктор Янукович в феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) сбежал из Украины в России, а потом попросил власти РФ ввести войска в нашу страну.

На Родине его обвиняют в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям российской власти, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией. После бегства экс-президент уже давал несколько пресс-конференций в России.

ТАСС