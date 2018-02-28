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Новости

Волкер назвал Украину устойчивой страной

National Interest
28 февраля 2018

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что наша страна гораздо более устойчивая, чем кто-либо ожидал.

Перспектива увеличения конфликта против украинского государства слишком дорога для России, рассказал он во время выступления в Вашингтоне в Центре национальных интересов, пишет National Interest.

Волкер: Независимая Украина имеет право на защиту

«Украина — гораздо более устойчивая страна, чем кто-либо ожидал», — отметил спецпредставитель.

По словам дипломата, Штаты надеются добиться восстановления суверенитета и территориальной целостности нашей страны, а также обеспечения безопасности всех ее граждан.

Ранее Курт Волкер утверждал, что Украине не стоит забывать о Минских соглашениях по Донбассу, они являются тем механизмом, который, в случае полного выполнения, вернет государству захваченную территорию.

National Interest

Tags: Курт Волкер, Россия, Украина

© Гуляй Поле

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