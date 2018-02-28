В России не придумали, как ответить на новые санкции США

Россия может дать ответ на возможные санкции Минфина США в разной форме

Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, информирует РИА Новости.

«Ответ может быть дан в разной форме», — сказал Рябков, добавив, что «никакого автоматизма с точки зрения характера нашей реакции быть не может».

При этом российский дипломат привычно заявил о «бессилии» и «зацикленности» США.

«Мы видим, что все эти угрозы американской стороны отражают все большее бессилие и неспособность американской администрации осуществить нечто, что могло бы, я не хочу сказать, улучшать отношения, но помогло бы как-то по другому взглянуть на эту ситуацию. Они оказались полностью в плену собственных одномерных, примитивных и безрезультатных приемов, на которых зациклены не только по России, но и по ряду других направлений», — сказал он.

Как сообщало «ГП», 27 февраля глава Министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые санкции против Российской Федерации будут введены в течение месяца.

РИА Новости