Украинский спортсмен Абраменко объяснил объятия с россиянином своей аполитичностью

Александр Абраменко, завоевавший золотую медаль по фристайлу на Олимпиаде в Пхенчхане, обнимался с российским спортсменом, потому что никогда не говорит о политике и дружит с россиянами

Об этом Абраменко заявил на брифинге в Николаеве 27 февраля, информирует «Укринформ».

«Мы, спортсмены, между собой никогда не говорим о политике, только о спорте. Своих коллег из разных стран, в том числе и из России, я знаю много лет, мы дружим, никогда друг друга не обижаем. Илью я обвернул нашим флагом в порыве сильных душевных эмоций, поздравил его с бронзовой наградой. Никаких политических моментов здесь искать не следует», — сказал Абраменко.

На вопрос, не планирует ли поменять Украину на другое государство, ответил, что будет выступать под своим флагом и сейчас ни о каких изменениях речь не идет.

Напомним, в воскресенье, 18 февраля, украинец Абраменко выиграл золотую медаль на Олимпиаде-2018. При этом после победы он обнимался с россиянином.

Позднее стало известно, что Абраменко может жениться на российской фристайлистке Александре Орловой.

«Укринформ«