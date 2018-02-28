Серые и Pussy Riot

В Симферополе казаки из «Крымской самообороны» выгнали из кафе! участницу Pussy Riot Марию Алехину и находившегося вместе с ней местного активиста Алексея Ефремова. После это связь с ними прервалась. Выгнали из кафе, обращаю ваше внимание. А ещё назвали активистку и ее спутника «врагами народа» и отобрали у него шапку.

Шапку!

При этом член «Крымской обороны» называет собеседника Алехиной «паскудством» и заявляет, что не желает обращаться к нему на «вы».

Когда упоминают «Пусси райот», то в памяти всплывают всяческие пляски в храме, но группа эта давно превратились в обычных правозащитников. Странных, конечно, правозащитников, но сейчас не советское время, чтобы скромно стоять в отведённом месте с крохотным плакатиком — сейчас нужно внимание привлекать, ибо в конкуренции у тебя и твиттер, и фесбук,и весь прочий интернет. Да, всевозможные правозащитники раздеваются, взрывают петарды и вообще чёрте чего делают, но это не просто эпатаж. Вот, к примеру, описываемая акция была за освобождение незаконно осуждённого Сенцова. И я очень рад, что девушки вступились за этого политического заключённого, а уж как они делают, это их личное дело. Важно одно — законы они не нарушали.

Но обратим внимание, что в этой истории снова была задействована та самая «серая зона» — непонятные люди, без всяческих полномочий, которую Кремль использует для разборок с оппонентами. Она, эта серость, может носить разные названия и имена, но дела у них общие: сорвать табличку с именем Немцова, распылить отравляющий газ в доме Латыниной, проломить череп правозащитнику, облить зелёнкой Навального. Делишки разные, но есть общее — преступные действия исключительно против критиков нынешнего режима и полная безнаказанность. А если задержат, то отпускают через пять минут. Помните, как смешны были правоохранители, которым принесли массу видео, где заснят человек, напавший на Навального, причем, видео с разных ракурсов. А ещё принесли его имя, фамилию и даже адрес, по-моему. Но доблестная полиция ответила — мы не можем определить кто это!

И вот снова в действии эта команда. Теперь она называется «Крымская самооборона». Куклами тут работают «казаки». Вламываются в кафе, где сидят пуссирайтовцы, отбирают шапку, требуют пройти «куда следует». Работники кафе отказываются вызвать полицию — это тоже по-нашему, по-крымски, по-путински!

Потом полиция приезжает, везёт «куда следует», но не славных наших казаков, а именно пусси-райтовцев.

Короче, российские правоохранительные традиции, помноженные на местный колорит и нагайки.

Голову, насколько известно на этот момент, никому не проломили, что уже можно считать успехом.

Из этой истории должна следовать какая-то мораль.

А какая тут должна быть мораль?

Следуйте законам?

В России такое не знают.

Может, так: внеправовые силовые структуры не имеют право на существование?

Конечно, не имеют, только «ихтамнет». А если увидели, то обращайтесь в полицию и в суд.

А может так: Россия гниёт, и по её телу ползают трупные черви?

Да нет!

Конечно же, нет!

Россия — современное правовое демократическое государство, идущее по пути прогресса к свету и счастью своих граждан!

Да, так лучше!

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»