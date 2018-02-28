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Новости

Оккупационная администрация Крыма собирается судиться с материковой Украиной из-за энергетической блокады

РИА Новости
28 февраля 2018

Оккупационная администрация Крыма направит в украинские суды десятки исков с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова в 2015 году.

Об этом РИА Новости рассказал самозваный «руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при правительстве Крыма» Александр Молохов.

По его словам, иски будут подаваться в течение года. Он призвал пострадавших крымчан обращаться в рабочую группу.

В ноябре 2015 года полуостров был обесточен после подрыва опор высоковольтной линии электропередач. В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации.

РИА Новости

Tags: Украина, Энергоблокада Крыма

© Гуляй Поле

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