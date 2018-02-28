Оккупационная администрация Крыма собирается судиться с материковой Украиной из-за энергетической блокады

Оккупационная администрация Крыма направит в украинские суды десятки исков с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова в 2015 году.

Об этом РИА Новости рассказал самозваный «руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при правительстве Крыма» Александр Молохов.

По его словам, иски будут подаваться в течение года. Он призвал пострадавших крымчан обращаться в рабочую группу.

В ноябре 2015 года полуостров был обесточен после подрыва опор высоковольтной линии электропередач. В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации.

РИА Новости