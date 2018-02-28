Безвоздушное пространство

Попадая сейчас из Киева в Москву сразу ощущаешь разительный контраст. В украинской столице кипит и бурлит политическая жизнь. Билборды, мемориалы, транспаранты, палатки, стычки и склоки. К кому не прислушаешься – говорят о политике, обсуждают депутатов и премьер-министра. А в российской столице кладбищенская тишина. Лишь изредка в вагоне метро можно заметить неброский плакат, призывающий прийти на выборы 18 марта. И только у станции «Ленинский проспект» я наблюдал агитационный куб, призывающий поддержать на выборах клубничного коммуниста Павла Грудинина. Парочка агитаторов не особо рьяно пыталась завлекать граждан программой усатого сталиниста-популиста. Сразу заметно, что парни не идейные. Просто добывают копеечку. Работа такая.

Три недели до президентских выборов, а политикой в российской столице и не пахнет. За восемнадцать лет правления Путина публичная политика исчезла в России как явление. Есть Государственная Дума, являющаяся органом по подтверждению законодательных инициатив, придуманных в Администрации Президента. Есть Совет Федерации, где политические трупы досиживают до почётной пенсии. А политики нет. Москвичи как всегда спешны, суетливы и холодны. Им нет дела до глобальных проблем России. Их не волнует, что 18 марта в бюллетенях не за кого ставить галочку, т.к. выборы являются полнейшей профанацией. Москвичи живут в хищническом городе и спешат урвать свой шмат, не задумываясь о будущем. Высочайший ритм жизни не оставляет минут для философствования в тишине.

Российские либералы часто пишут, что при путинском режиме им тяжело дышать. Мол затхлый, спёртый воздух и постоянное давление со всех сторон. Дескать не хватает в атмосфере свободы. Я же, находясь в Москве, ощущаю, что пребываю в безвоздушном пространстве. Весь воздух предусмотрительно откачали по указке со Старой Площади и образовался вакуум, в котором решительно невозможно ничего делать. Только лощеные морды сидят в президиумах и толкают мёртвые речи на нечеловеческом казенном административно-бюрократическом диалекте. И их напыщенные словеса никак не коррелируют с окружающей действительностью. Ощущение, что попал внутрь документального фильма про Советский Союз. Манера мыслить, изъясняться, одеваться, публично вести себя – всё как при социалистическом строе. Только на флагштоках реет не красный стяг с серпом и молотом, а триколор.

Снег повсеместно не убран. Рабочих рук не хватает. Сугробы местами в человеческий рост. Тротуары скользкие и травмоопасные. Азиаты в оранжевых безрукавках, рекрутированные в коммунальное хозяйство, из-за южной термальной неустойчивости плохо справляются с должностными обязанностями. Коренной москвич чванлив, ленив и жирен. Не пристало ему в руки брать лопату и разгребать снежные завалы. Он уже профукал свой город, отдав его на растерзание гостям из солнечного Таджикистана. Он уже профукал свою страну, отдав её на разграбление питерским кэгэбистам, отставшим на полвека от мирового цивилизационного процесса. Но при этом он всё равно посматривает останкинский визуальный мусор и считает, что всё знает об Украине и имеет право советовать нашей стране как жить. Я лично сторонюсь Останкино как места концентрации прокаженных и юродивых. Не хочется даже выходить на станции «ВДНХ», ближайшей к телецентру – предпочитаю ехать до «Алексеевской».

Но особенно весь маразм современной России начинаешь понимать, наблюдая за автомобилистами. Когда видишь надпись: «Снова дойдем до Берлина как в 1945!» на выпущенной в Германии машине BMW то не знаешь, что делать – плакать или смеяться?! Или как вам «Броня крепка и танки наши быстры!» на японской TOYOTA?! Да воевавшие деды в гробу переворачиваются, когда видят до чего дожились их псевдопатриотические внуки! Писать посты о победе в хоккее над Германией с американского айфона, произведенного в Китае, это квинтэссенция современного российского показушного патриотизма.

Выборы пройдут, но вряд ли что-то изменится к лучшему. Россия сейчас мне напоминает состав метро, движущийся по Кольцевой линии. Пассажирам наивно кажется, что они едут к светлому будущему, но всё равно приезжают к темному прошлому, т.к. маршрут закольцован и выхода наверх нет, потому что у эскалаторов стоят кэгэбистские надзиратели с овчарками и никого не пускают. Казалось бы – скоро предстоит такой праздник вселенского значения как чемпионат мира по футболу, но даже по этому поводу не наблюдается радости. Лишь несколько пунктов продажи сувенирной продукции и всё. А ведь Украина весной 2012 года перед континентальным первенством дышала и жила футболом, вся страна была насквозь пропитана игрой миллионов. Сонный морок навис над Россией. Огромное государство зевает и дремлет, устав от политики Путина. С каждым годом путинская удавка на шее россиян сдавливалась всё туже. И постепенно произошло удушение гражданских прав и свобод. Осталось разрешено только восторгаться доблестью воевавших дедов и ностальгировать по временам, когда советская армия победоносно шествовала по Европе.

Каждого жителя юго-восточных областей Украины, кто еще питает радужные иллюзии касаемо путинской России, нужно отправить в любое придорожное кафе на территории Брянской или Калужской областей. Вас там обслужит смуглая азиатка в замызганном фартуке, знающая русский язык гораздо хуже, чем любая официантка в Ивано-Франковске. Грязными руками она подаст вам невкусное блюдо, украинский аналог которого стоит в два раза дешевле. Интерьеры из девяностых, угрюмые физиономии, ни малейшего намека на сервис и клиентоориентированность. Самса из таджикских рук – вот что такое всамделишная Россия при Путине. Ни душистого чая из самовара, ни конфеток-бараночек, ни румяных дородных русских девок с косой до попы. Только неприглядная азиатчина.

А как только возвращаешься на украинскую территорию, то начинаешь дышать полной грудью. Будто невидимая гора с плеч падает. Хоть бери с собой противогаз или кислородную маску с баллонами, когда едешь в Москву. Намека на пробуждение России из летаргического сна и близко нет. Историки со временем оценят этот период, когда из-за несменяемости власти паралич стал нормой во всех сферах жизнедеятельности российского государства. Остается только надеяться, что мы доживем до того момента, когда подойдет к концу питерско-кэгэбистский этап российской истории. Хочется, чтобы эпоха ботоксных дзюдоистов завершилась как можно скорее.

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Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля»