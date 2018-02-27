Новая страшилка в Украине – «список Магнитского» для «барыг»

Среди народных избранников в Верховной Раде и высоких чиновников появилась новая страшилка. Депутаты боятся оказаться в очередном санкционном списке Вашингтонского обкома, в который якобы будут занесены высокопоставленные украинские коррупционеры. Чем он хорош и чем он плох?

В кулуарах законодательного органа рассказывают, что в Вашингтоне, дескать, всерьез размышляют над тем, не составить ли своеобразный «список Магнитского» для украинцев. Дескать, устали за океаном наблюдать за украинскими потугами по имитации борьбы с коррупцией, а потому намерены действовать сами. И если украинская власть не располагает силами и мотивацией для борьбы с «коррозией власти», то у США хватит решимости составить список особенно замаранных коррупционными подозрениями украинских политиков, чтобы ударить по ним своим любимым оружием – персональными санкциями, пишет Виталий Дяченко, на страницах «Деловой Столицы».

О том, насколько реален подобный сценарий, можно, конечно, долго спорить, однако в украинском парламенте всю эту историю воспринимают с вполне серьезным страхом. Мало кто хочет оказаться в таком вот черном списке коррупционеров. Тем более что страх попасть под американские санкции не такой уж и беспочвенный. На Западе, о том, что с украинской коррупцией нужно бороться жестче и, в том числе с помощью технологии аналогичной «списку Магнитского», пишут уже давно и достаточно влиятельные СМИ.

Собственно, ничего невозможного для США в том, чтобы таким вот образом ударить по коррупции в стане своих стратегических союзников, разумеется, нет. И если напрямую обвинять украинских чиновников в совершении уголовного преступления, чем коррупция в большинстве случаев является, Вашингтон не может, то для того, чтобы запретить, например, въезд в США фигурантам украинских коррупционных скандалов, никаких особенных правовых оснований и не нужно. Политических же последствий, ввиду войны с Россией и разных «весовых категорий» с Украиной, можно и вовсе не опасаться.

Как бы то ни было, а уже сам факт того, что украинский политический класс всерьез перепугался пока что лишь гипотетических перспектив попасть под американские санкции, красноречиво свидетельствует, что подобный инструмент влияния достаточно эффективен и может быть успешно использован США для давления на Киев даже в виде антикоррупционной страшилки без попыток реализации на практике. Более того, эту страшилку могут активно использовать не только американцы, но и разношерстные украинские антикоррупционеры как парламентские, так и осваивающие западные гранты общественники.

Что касается украинских антикоррупционеров, то тут следует сразу оговориться, что их роль в данном вопросе куда важнее, чем может показаться на первый взгляд. О том, что все «драконовские требования» наших западных союзников и кредиторов, включая Международный валютный фонд, написаны в Киеве, а уже потом пролоббированы в Вашингтоне или Брюсселе, писалось уже не раз, так что, скорее всего, именно так обстоят дела и с «коррупционным санкционным списком». Если перспектива составления подобного перечня коррупционеров и правда рассматривается в Вашингтоне, то эту идею своим заокеанским партнерам, скорее всего, внушили именно украинские антикоррупционеры.

Нетрудно догадаться, что украинская общественность, крайне перевозбужденная в последние годы на теме коррупции, воспримет появление украинского «списка Магнитского» с нескрываемым восторгом. Дескать, наконец-то хоть какая-то управа нашлась на вконец распоясавшихся «барыг» и казнокрадов, может хоть теперь те перестанут беспрерывно красть народные деньги.

Так что появление «украинского списка Магнитского» или даже разговоры о таком списке в какой-то степени можно считать позитивом, но, с другой стороны, все это очередное свидетельство не слишком приятного для всех нас факта, что украинские элиты просто неспособны самостоятельно решать стоящие перед ними проблемы и, что особенно неприятно, и уже традиционно, неспособны перед лицом этих проблем объединяться.

Понимая и масштабы коррупции, и ее тотальный характер, и критическую ситуацию, в которой находится страна в связи с «гибридной войной» для тех, кто считает себя национальной элитой, было бы как минимум логично договориться о новых правилах игры и этих договоренностей придерживаться. Речь даже не идет о том, чтобы раз и навсегда решить «не красть вообще» – это скорее из области фантастики, а хотя бы очертить некие рамки дозволенного, просто исходя из инстинкта самосохранения, который в данном случае почти эквивалентен инстинкту сохранения государства. Однако каждый из участников политической игры свято уверен, что способен переиграть всех своих конкурентов как внутри Украины, так и из вне.

Причем это касается не только условных «барыг» в высших кабинетах, но и условных «антикоррупционеров», поскольку разница между первыми и вторыми лишь косметическая.

Виталий Дяченко, «Деловая Столица»