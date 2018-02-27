Повязать и депортировать. О сложной жизни «антибандеровцев» в России

Известного участника российских пропагандистских каналов Мацейчука обвиняют в разжигании межнациональной розни. Однако, примечателен он и тем, что собирается бороться против «бандеризации» Украины.

Мацейчук. Слышали про такого? Ну тот персонаж, который за деньги представляет “украинцев” в “политических программах” на гостелеканалах. Сегодня его задержали и теперь планируют депортировать из страны, сообщает Telegram-канал «Спутник Протеста».

Вменяют ему и классическое разжигание розни (282, любимое), и «сведения о связях с украинскими националистами», и подделку документов на въезд в Россию. Из-за последнего ему и грозит депортация.

Что, собственно, произошло?

Сегодня утром ТАСС сообщил, что у некоего польского журналиста и блогера Томаша Мацейчука в его съмной квартире в Мытищах проходит обыск в рамках возбужденного против него дела по 282 статье, разжигание межнациональной розни. Новость радостно подхватили все федеральные СМИ, отличился по этому поводу телеканал «Звезда», взявший интервью у, как они его назвали, «российского политолога», Руслана Осташко, которому «по-православному жалко дурака», но ветеранов, которых тот оскорбляет, еще более жалко. А еще он (то бишь, Томаш) в людей стрелял на Донбассе и оскорблял ополченца «Гиви» (убит 10 февраля 2017 года). За видео с оскорблениями мертвого командира ополчения ДНР Мацейчуку и шьют 282 УК РФ, кстати говоря.

Вечером должно стать известно, оштрафуют ли его или выдворят в Польшу. Ситуация смешная, конечно: платная мурзилка работала на машину государственной пропаганды, а теперь стала не нужна и это же самое государство избавляется от нее классическим способом. Пожелаем поляку удачно добраться домой и не возвращаться. Это Россия, детка, государство, где все хорошо до тех пор, пока ты приносишь пользу хозяевам, а потом тебя пускают в расход.

Позже было опубликовано сообщение самого Томаша Мацейчука, в котором он говорит, что ему грозит депортация из России. Все решится завтра на суде.

А вот самое интересное не в этом, а в его «антибандеровская» деятельность.

Союз «антибандеровцев»

20 января, как сообщил основатель новой «организации» российский журналист Дмитрий Ермолаев, в России было создано «международное антибандеровское движение».

Сопредседателями организации избраны от Латвии политолог и журналист Андрей Татарчук, от России – журналист Дмитрий Ермолаев и от Польши … наш с Вами старый знакомый – политолог и журналист Томаш Мацейчук.

Задачей «международного антибандеровского движения» является борьба с антигуманной человеконенавистнической «бандеровской идеологией», всемирное осуждение и запрет деятельности «пробандеровских организаций», признание Волынской резни – геноцидом.

А основной деятельностью «международного антибандеровского движения» будет – «дебандеризацию» Украины.

Вот такие вот дела. Правда в России этого вклада Томаша Мацейчука в «дебандеризацию», почему-то не оценили и обвинили в «связях с украинскими националистами». Мол казачок-то, засланный…

Запасаемся попкорном. Похоже будет весело!

Амир О’Лик, специально для «Гуляй Поля»