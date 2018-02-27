В России отреагировали на полный запрет принимать спортивные соревнования

Некоторые издания называют новый запрет WADA на проведение соревнований в России «контрольным выстрелом». Таковы новые требования кодекса WADA, но это требование не распространяется на Чемпионат мира по футболу в 2018 году в России.

С 1 апреля 2018 года в силу вступает поправка к одной из статей кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA). Согласно ей, все международные организации, которые сотрудничают с WADA (а таких подавляющее большинство), будут обязаны отклонять заявки на проведение всех спортивных мероприятий от тех стран, национальные антидопинговые организации которых не были признаны соответствующими кодексу, сообщает «Depo Сектор».

Напомним, что на данный момент российское РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) – все еще остается без лицензии, которая была отобрана у него WADA больше двух лет назад из-за массового употребления допинга спортсменами. Когда ему вернут статус – пока не известно.

Реакция российских журналистов была прогнозируемой… К примеру, российская «Газета.ру» такое решение назвала «контрольным выстрелом».

На сайте «Чемпионат» появился материал под не менее красноречивым названием «Олимпиада завершилась. Следующий черный день российского спорта – 1 апреля».

Простой констатацией факта ограничилось издание «Лента.ру».

Традиционно лазейки в законах сразу начали искать журналисты «Спорт-Экспресс».

К сожалению, уже точно известно, что это решение не повлияет на чемпионат мира по футболу 2018 года. Мол, право провести футбольный мундиаль Россия выиграла до допингового скандала.

«Depo.Сектор»