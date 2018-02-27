Губернатор Закарпатья Москаль считает ФСБ причастной к поджогам в Ужгороде

По его словам это далеко не первая серия провокаций устраиваемых ФСБ в Закарпатье.

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль считает, что нападения на офис Общества венгерской культуры в Ужгороде организовала ФСБ РФ. В частности, у губернатора нет никаких сомнений, что за поджогами офиса союза венгров стоят российские спецслужбы, сообщает «Mukachevo.net».

«Поджог офиса Общества венгерской культуры в Ужгороде был инспирирован российскими спецслужбами – лично у меня в этом нет никаких сомнений», – сказал Москаль.

Глава обладминистрации добавил, что ФСБ неоднократно устраивала в Закарпатье провокации, цель которых расшатать ситуацию на межэтнической почве и спровоцировать в области «донбасский» сценарий.

Напомним, что 27 февраля, в Ужгороде произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров. В результате пожара никто не пострадал. Сумма ущерба устанавливается.

«Mukachevo.net»