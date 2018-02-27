Сенат США рассматривает законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности

Законопроект уже был одобрен Палатой представителей в начале февраля. Теперь очередь за Сенатом.

В Сенат США внесен законопроект об усилении сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности. Об этом пишет посольство Украины в США в Facebook.

«Двухпартийная группа американских сенаторов во главе с демократом Шерродом Брауном и республиканцем Патриком Тууми представила на рассмотрение Сената версию проекта «Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности», одобренного Палатой представителей 7 февраля этого года», – говорится в сообщении.

В законопроекте предлагается оказывать помощь Украине в совершенствовании собственной стратегии кибербезопасности. В частности, по усилению защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшению зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий.

«Гуляй Поле»