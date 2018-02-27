123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Сенат США рассматривает законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности

«Гуляй Поле»
27 февраля 2018

Законопроект уже был одобрен Палатой представителей в начале февраля. Теперь очередь за Сенатом.

В Сенат США внесен законопроект об усилении сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности. Об этом пишет посольство Украины в США в Facebook.

«Двухпартийная группа американских сенаторов во главе с демократом Шерродом Брауном и республиканцем Патриком Тууми представила на рассмотрение Сената версию проекта «Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности», одобренного Палатой представителей 7 февраля этого года», – говорится в сообщении.

UA/ENДо Сенату США внесено законопроект про посилення співробітництва між Україною та США у сфері кібербезпеки Двопар…

Опубліковано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США 27 лютого 2018 р.

В законопроекте предлагается оказывать помощь Украине в совершенствовании собственной стратегии кибербезопасности. В частности, по усилению защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшению зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий.

«Гуляй Поле»

Tags: кибербезопасность, США, Украина

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены