Сенат США рассматривает законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности

Законопроект уже был одобрен Палатой представителей в начале февраля. Теперь очередь за Сенатом.
В Сенат США внесен законопроект об усилении сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности. Об этом пишет посольство Украины в США в Facebook.
«Двухпартийная группа американских сенаторов во главе с демократом Шерродом Брауном и республиканцем Патриком Тууми представила на рассмотрение Сената версию проекта «Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности», одобренного Палатой представителей 7 февраля этого года», – говорится в сообщении.
UA/ENДо Сенату США внесено законопроект про посилення співробітництва між Україною та США у сфері кібербезпеки Двопар…
Опубліковано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США 27 лютого 2018 р.
В законопроекте предлагается оказывать помощь Украине в совершенствовании собственной стратегии кибербезопасности. В частности, по усилению защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшению зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий.
«Гуляй Поле»