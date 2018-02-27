Адвокаты считают, что Сенцова возможно готовят к обмену

В связи с этим он мог быть этапирован в другую колонию.

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно удерживаемый в России, мог быть этапирован для обмена или просто перевезен в другую колонию. Такое мнение высказал российский адвокат Николай Полозов, передают «Крым.Реалии».

«Есть два варианта этих событий. Первое: по Сенцову принято какое-то политическое решение и его, к примеру, собираются обменять – это позитивный исход. И негативный вариант – его переводят в другую российскую колонию. Этап всегда изнурителен для заключенного, в каких-то моментах это можно назвать пыткой и это можно расценить как давление на Сенцова со стороны российской власти», – отметил Полозов.

В то же время он не исключает возможности перевода заключенного в колонию, где есть лечебное заведение Федеральной исполнительной службы наказаний (ФСИН) или ошибку системы «ФСИН письмо».

«В любом случае, это тревожный факт и российские правозащитники должны бить тревогу, адресовать свое обращение к ФСИН. Украинские власти должны направить официальные запросы в адрес российской власти», – считает адвокат.

По имеющейся информации, адвокат Сенцова Дмитрий Динзе не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию, уточнив, что занимается этим вопросом.

«Гуляй Поле» напоминает, 27 февраля сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что Сенцова нет в исправительной колонии в Лабытнанги на Урале, куда его этапировали для отбывания наказания. Такую же информацию передают и правозащитники.

«Крым.Реалии»