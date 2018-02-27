Европарламент не намерен возобновлять отношения с ГД РФ

Вопрос о снятие санкций так же не стоит на повестке.

Возобновление сотрудничества между Европарламентом и Государственной Думой России, а также снятие санкций с Российской Федерации являются неприемлемыми. Об этом заявил депутат Европарламента от Бельгии Марк Демесмакер на слушаниях о фактах российской агрессии против Украины, сообщает «Укринформ».

«Сейчас некоторые из моих коллег обдумывают восстановления определенного парламентского диалога с Думой. Я бы сказал, что это очень плохая инициатива», – убежден европарламентарий.

Он также отметил необходимость продолжения санкций против России.

В свою очередь, европарламентарий от Литвы Петрас Ауштревичус выступил с инициативой собрать большое количество подписей граждан под требованием к европейским политикам не ослаблять антироссийские санкции.

«Укринформ»