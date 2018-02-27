Российский журналист устроил скандал в прямом эфире из-за Путина

Известный российский журналист Познер устроил скандал в прямом эфире из-за Путина. Он считает, что его обманом заманили на передачу.

Российский журналист Владимир Познер прервал прямой эфир телеканала Al Jazeera и вышел из студии. Об этом свидетельствует опубликованное видео записи передачи с участием Познера.

По его словам, телеканал «вел за ним охоту» несколько месяцев и, наконец, обманом заманил его на свой эфир. Темой передачи должна была стать Россия, причем, по условиям Познера, общение должно было вестись либо в прямом эфире, либо под запись в режиме прямого эфира. Вторым условием стало отсутствие дебатов, «а был бы анализ того, что сегодня происходит в России».

Участниками передачи, помимо Познера, стали Михаил Зыгарь, Евгения Альбац и Владимир Кара-Мурза. Последний «выступил с довольно длинным монологом, смысл которого заключался в призыве к Западу не признавать предстоящих выборов легитимными, не поздравлять Путина с победой».

«Тут-то я и сказал, что мне совершенно неинтересно принимать участие в этом разговоре, предоставляю двум другим участникам вести свою беседу, встал и ушел», – описывает Познер случившееся.

«Гуляй Поле»