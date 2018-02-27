Деньги Путина отмывались через эстонский филиал Danske Bank

Это филиал крупнейшего банка в Дании. Однако в 2013 году банк закрыл большое количество счетов аффилированных с членами семьи Путина и их компаниями.

Эстонский филиал Danske Bank, крупнейшего банка Дании, закрыл счета ряда компаний в 2013 году, поняв, что они были использованы членами семьи Владимира Путина и российской спецслужбой ФСБ для отмывания огромной суммы денег. Об этом сообщается на сайте Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По данным расследователей OCCRP, в распоряжении которых оказался соответствующий отчет, информатор сообщил руководству банка, что их процедуры борьбы с отмыванием денег в их эстонском филиале не действуют, и что банк, возможно, «совершил уголовное преступление», помогая компании, которая уже сделала несколько подозрительных транзакций и фактическими хозяевами которой являются «семья Путина и ФСБ».

Сообщается, что компания Lantana Trade LLP в 2013 году подала ложные данные в регистрационную палату Великобритании, сообщив об ограниченном финансовом обороте и неактивном статусе. Однако, ежедневно через ее счета проходили огромные суммы денег.

Эстонское отделение банка не могло установить, кто контролирует компанию, которая проводила подозрительные платежи. И только после того, как переводы были уже сделаны, филиал начал внутреннее расследование, которое выявило, что настоящие владельцы компании были причастны к нескольким российским банкам, которые были закрыты в последние годы.

В частности, эстонское отделения Danske Bank выяснило, что компания Lantana Trade LLP была связана с «Промсбербанком», который лишился лицензии в 2015 году, и Русским земельным банком, членом правления которых был двоюродный брат Путина Игорь.

Вскоре эстонский филиал закрыла счет компании Lantana Trade LLP и 20 других компаний, между которыми осуществлялся обмен очень большими суммами денег.

Как известно, Danske Bank Estonia уже был замешан в других схемах по отмыванию денег — речь идет о миллиардах долларов из Азербайджана. Часть средств тогда оказалась в карманах европейских политиков, которые хвалили режим в Баку, который постоянно нарушает права человека.

Еще одно расследование 2017 года, которое получило название «Russian Laundromat», выявило, что 20-80 миллиардов долларов США было выведено из России через сеть банков, включая также Danske Bank.

OCCRP