Министрам правительства Казахстана запретили использовать русский язык на работе

По данным СМИ, некоторые министры Казахстана не могут должным образом говорить на государственном языке.

Отныне в Казахстане министры не имеют права говорить на русском языке на заседаниях Кабмина. Соответствующий запрет вступил в силу сегодня, 27 февраля, передает «Reuters».

«В Казахстане вступил в силу запрет говорить по-русски на заседаниях Кабмина, несмотря на желание многих министров разговаривать именно ею», – отмечается в сообщении.

В издании подчеркивают, что сам президент Казахстана Нурсултан Назарбаев свободно владеет обоими языками, легко переходя на один из них в своих речах.

Множество казахов, включая нескольких высокопоставленных чиновников, напротив не обладают уверенным знанием казахского языка и предпочитают говорить на русском языке.

Ранее сообщалось, что 20 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил новую редакцию национального алфавита. В соответствии с утвержденным документом Казахстан полностью переходит на латиницу до 2023 года.

«Reuters»