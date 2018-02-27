Волкер разочарован позицией России по мирному плану для Донбасса

Основная претензия США, которую выразил Волкер, – отсутствие прогресса в переговорах по реализации мирного плана для Донбасса. Спецпредставитель США по вопросам Украины Волкер надеется, что ситуация изменится после «перевыборов Путина».

В США разочарованы позицией России по переговорам о реализации мирного плана для Донбасса и уверены, что ситуация изменится после «перевыборов Путина». Об этом заявил специальный представитель США Курт Волкер в ходе выступления на конференции в аналитическом центре Center for the National Interest, передает «Голос Америки».

«Нас разочаровывает недостаток прогресса со стороны России в установлении мира и воплощении Минских договоренностей», – сказал он.

Позже Волкер написал об этом в своем Twitter.

We are disappointed and frustrated at Russia’s lack of progress in establishing peace and implementing Minsk agreements. @CFTNI — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) February 26, 2018

Волкер отметил, что он уже четыре раза встречался с представителем России Владиславом Сурковым, последний раз – в январе.

«Он внимательно выслушал наши идеи и заверил, что вернется со своими предложениями», – отметил он.

Однако, по его словам, в течение последнего месяца никаких предложений от россиян не поступало.

Волкер отметил, что такая позиция России была ожидаемой, учитывая избирательный процесс и добавил, что в РФ могут активизировать переговоры по Донбассу «после перевыборов Путина».

Также представитель США сказал, что «конфликт в Украине не замороженный и не стабильный».

По его словам, на Донбассе ежедневно происходят бои, задействованы минометы, артиллерия, танки, снайперы.

«В среднем один украинский военнослужащий погибает каждые три дня, защищая территорию своей страны на территории своей страны», – сказал Волкер.

Позже в Twitter Волкер отметил важность решения США предоставить Украине летальную оружие.

«Мы работаем над усилением обороны, чтобы Россия не получила больше территории», – написал дипломат.

We are working to strengthen Ukraine’s defenses so Russia can’t make further territorial gains. @CFTNI pic.twitter.com/Qu9pQKUKAP — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) February 26, 2018

Он добавил, что международное сообщество остается объединенным по вопросу Украины, что противоречит ожиданиям президента Росии Владимира Путина.

Как известно, встреча Суркова и Волкера состоялась в Дубаи 26 января после визита Волкера в Украину и его встречи с президентом и начальником Генштаба ВСУ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что результатов встречи Суркова с Волкером ждать не стоит.

После встречи Волкера и Суркова российский «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники сообщил, что во время переговоров в Дубаи стороны «не смогли согласовать единой позиции по украинскому закону о реинтеграции Донбасса», который Верховная Рада приняла 18 января.

Сам Сурков по этому поводу заявил, что законом о реинтеграции Украина «пытается легализовать противоправные действия на Донбассе».

Позже Сурков по итогам встречи с Волкером заявил, что предложения США по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе «выглядят вполне реализуемыми», главное в них – «достаточно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений».

Ранее Россия предложила свой вариант размещения миротворцев на Донбассе, который предусматривает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина же настаивает на миротворцах на всей захваченной территории, в том числе – на границе с Россией. Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

«Голос Америки»