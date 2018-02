Волкер разочарован позицией России по мирному плану для Донбасса

Основная претензия США, которую выразил Волкер, – отсутствие прогресса в переговорах по реализации мирного плана для Донбасса. Спецпредставитель США по вопросам Украины Волкер надеется, что ситуация изменится после «перевыборов Путина».

В США разочарованы позицией России по переговорам о реализации мирного плана для Донбасса и уверены, что ситуация изменится после «перевыборов Путина». Об этом заявил специальный представитель США Курт Волкер в ходе выступления на конференции в аналитическом центре Center for the National Interest, передает «Голос Америки».

«Нас разочаровывает недостаток прогресса со стороны России в установлении мира и воплощении Минских договоренностей», – сказал он.

Позже Волкер написал об этом в своем Twitter.

We are disappointed and frustrated at Russia’s lack of progress in establishing peace and implementing Minsk agreements. @CFTNI

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) February 26, 2018