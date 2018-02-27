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Новости

Рыбка готова дать показания против Манафорта и российских властей

«Гуляй Поле»
27 февраля 2018

Задержанная в Тайланде Рыбка обещает рассказать о российском вмешательстве в американские президентские выборы. В настоящее время ее не выпустили из-под ареста и она опасается за свою жизнь.

Настя Рыбка вышла на связь после задержания в Таиланде. Она обратилась ко всем заинтересованным сторонам обещая рассказать все о российском вмешательстве в президентские выборы в США. Об этом она рассказала в опубликованном видео распространяемом в соцсетях.

«Нас пытаются закрыть и очень надолго. Я готова вам рассказать все недостающие пазлы, касаемо выборов в США с аудио и видео доказательствами. Касательно связей наших депутатов с Манафортом и Трампом. Жду ваших предложений, жду в тайской тюрьме. Нам сказали, что арестовали по чьему-то приказу из Бангкока. Мы вышли под залог, нас не выпустили. Жду вас в тайской тюрьме, если буду еще живой», — заявила она.

Ох как там все закрутилось🙄Настя Рыбка попросила американцев о помощи☝️

Опубліковано Iurie Popa 27 лютого 2018 р.

Полиция Паттайи отказалась отпустить секс-тренера Алекса Лесли и его ученицу Настю Рыбку под залог. Они были задержаны на нелегальном секс-тренинге.

«Гуляй Поле»

Tags: вмешательство в президентские выборы, выборы, дерипаска, Манафорт, Настя Рыбка, Россия, Сергей Приходько, США

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