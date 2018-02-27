Экс-разведчик рассказал, почему задержали «министра энергетики ДНР»

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан считает, что в самопровозглашенной «ДНР» задержание главы «министерства угля и энергетики» псевдореспублики Эдуарда Голенко связано с перераспределением денежных потоков.

Между «ДНРовской элитой» идет борьба за места, где можно больше награбить, к этому причастны и спецслужбы России, с которыми боевики делятся награбленным, рассказал эксперт в комментарии «Обозревателю».

«Главари этих террористических организаций («ДНР», «ЛНР») понимают, что они там ненадолго, что время их пребывания там ограничено. Поэтому они понимают, что надо будет бежать в РФ», — отметил он.

По словам собеседника, «с пустыми карманами туда бежать невозможно, и они всячески пытаются заработать средства эксплуатируя жителей временно оккупированных территорий Донбасса».

«Поэтому между этими различными группами влияния и их марионетками постоянно происходит латентная борьба, которая иногда выливается в открытые вооруженные противостояния. И их целью является, как можно больше награбить, как можно больше захватить и, по возможности, как можно дольше времени провести на занимаемых должностях», — объяснил генерал.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» боевики задержали Эдуарда Голенко и еще 21 сотрудника «министерства угля и энергетики» квазигосударства по подозрению в хищении денежных средств в особо крупном размере.

«Обозреватель»