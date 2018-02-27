Экс-глав Совмина Крыма рассказал о встрече с Сурковым во время Майдана

Сурков не делился с Могилевым планами по оккупации полуострова. На встрече они обсуждали украино-российски проект «Керченского моста» который планировался еще в 90-е годы.

Бывший глава Совета министров Крыма Анатолий Могилев говорит, во время Евромайдана к нему на полуостров приезжал помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков. Об этом он рассказал в интервью «Украинской Правде».

«Я с Сурковым встречался, когда он приезжал в Крым, в конце 2013 или начале 2014 года. С ним приехали еще 4-5 человек», – сообщил Могилев.

По его словам, свою свиту Сурков представил как работников инженерных служб.

Могилев говорит, что целью визита было обсуждение возможного строительства «Керченского моста».

«Речь шла о том, что еще в 1995 или 1997 году было подписано совместное соглашение Украины и России о возведении Керченского моста. Этот документ ходил между Россией и Украиной в кабинетах министров, он обсуждался, шло согласование служб. Одно из согласований зависло в Киеве», – рассказывает экс-глава Совмина.

По его словам, Сурков уверял, что его приезд связан только с этим.

«Мы с ним обсуждали только этот проект. Никаких намеков и обсуждений ситуации в стране у нас не было вообще. Я с ним поговорил минут 40 или час. И все. Я не знаю, были ли еще какие-то встречи у него с кем-то другим. Я даже не могу сказать, улетел ли он из Крыма в этот день или на следующий», – говорит Могилев.

Он отметил, что связал тогда Суркова «с кем-то из украинских министров, кто вел транспорт».

Как сообщалось, экс-глава Совета министров АРК и МВД Анатолий Могилев дал показания в Оболонском райсуде Киева по делу о госизмене Виктора Януковича. Там он рассказал, что во время встречи 21 февраля 2014 года в Киеве с экс-президентом тот говорил ему об угрозе своей жизни.

«Украинская Правда»