В обход Украины. Сказ о том, как коррупция и криворукость в России правят

Относительно российской железнодорожной ветки «в обход Украины».

Все мы прекрасно помним, как в августе прошлого года Москва радостно рапортовала: мол, строительство участка ж/д дороги Журавка – Миллерово, которое началось в 2015 году, закончено! И позже: якобы с осени 2017 г поезда «РЖД» по маршруту Москва-Адлер идут только по территории РФ (ранее часть пути пролегала по территории Луганской обл.), пишет Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Напомним также: чтобы осилить строительство 137 км нового пути, Москва бросила «в бой» даже железнодорожные войска ВС РФ. Более того: в августе 2017 г, за «героизм» при строительстве новой ветки, министр обороны РФ Шойгу наградил осуществлявшую строительство 39-ю железнодорожную бригаду орденом Жукова!

Относительно российской ж/д ветки «в обход Украины»Все мы прекрасно помним, как в августе прошлого года Москва радостн… Опубліковано Dmitry Tymchuk 26 лютого 2018 р.

Анекдот в том, что после всех этих бравурных докладов и торжественного пуска россиянами поездов «в обход Украины», по состоянию на февраль 2018 г выясняется, что российские поезда… вернулись на «старую» ветку. Т.е., как и раньше, идут по территории Украины. Вот такой громкий «железнодорожный пук» Москвы.

По данным группы ИС, ларчик открывается просто. Традиционно криворукие российские военные в теплой компании с вороватыми деятелями из «РЖД» построили новый пафосный участок таким образом, что эксплуатировать его попросту невозможно. В частности, очень скоро после торжественного открытия выяснилось, что построенные дренажные системы неисправны, а железнодорожная колея просела до 1 м.

Причина проседания путей – в несоблюдении технологии прокладки путей в связи с сверхвысокими темпами строительства и коррупционной «экономии» на стоимости работ, а также отсутствие обустройства прилегающей территории вблизи путей (что российскими чиновниками сделано только на бумаге), что и привело к подмыванию почвы. По мнению железнодорожников, весной ситуация с новой железной дорогой еще более ухудшится в связи с паводком.

Потому и вернулись российские поезда на «украинский» участок.

Необходимо отметить, что весь этот цирк сопровождается информационной кампанией в приграничных населенных пунктах РФ, в ходе которой распространяется информация о якобы намерениях Украины разобрать «старую» ветку и подготовке диверсий силами украинских спецслужб на указанных объектах железнодорожной инфраструктуры. На кой ляд Москве понадобилась эта информационная операция – покрыто мраком тайны.

На данный момент в «РЖД» планируют вернуть в строй «новую» ветку к июню 2018 года. Очевидно, до осенних дождей…

Дмитрий Тымчук, Facebook