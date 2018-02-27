В Молдове оштрафовали телеканал российской пропаганды

Координационный совет Молдовы по телевидению и радио (КСТР) оштрафовал телеканал RTR-Moldova на 50 тыс. леев ($2395) за появление в его эфире российских новостей, трансляция которых в стране запрещена.

Об этом сообщает Newsmaker.

Речь идет о сюжетах, снятых телеканалом «Россия 1». КСТР в течение нескольких дней проводил мониторинг телеканала и выяснил, что в его эфире выходили такие же сюжеты, что и на телеканале «Россия 1».

Также в некоторых случаях аналогичными были и подводки к сюжетам. Выходили они на RTR-Moldova в выпусках местных новостей и занимали от 28% до 41% времени выпуска.

Директор телеканала RTR-Moldova Евгений Сергеев с решением КСТР не согласен. «Считаем, что решение незаконно, КСТР интерпретировал положения 9 статьи Кодекса о телевидении и радио, расширив запретительные нормы. RTR-Moldova, как и любой другой молдавский телеканал, не имеющий корпунктов в России, закупает контент у Всероссийской государственной телерадиокомпании и показывает их в местных новостях», — сказал Сергеев.

Он добавил, что телеканал продолжит показывать закупаемые у ВГТРК новостные сюжеты, а решение КСТР обжалует в суде.

Напомним, ранее в феврале в Молдове вступил в силу законопроект, предусматривающий запрет на трансляцию в стране российских новостей и информационно-аналитических программ.

Телеканалам-нарушителям грозит штраф от 40 до 70 тыс. леев, а при повторном нарушении — от 70 до 100 тыс. леев, а затем отзыв лицензии.

Newsmaker