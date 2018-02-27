Участники Pussy Riot не вернулись из Крыма в Москву

Участники российской протестной панк-группы Pussy Riot Ольга Борисова и Александр Софеев, которые должны были вылететь из Симферополя в Москву вечером 26 февраля, пропали и не выходят на связь.

Об этом рассказала «Медиазоне» активистка Pussy Riot Мария Алехина.

Софеев и Борисова решили покинуть Крым после того, как их несколько раз подряд задержали силовики. Возвращенная после задержания техника оказалась сломана, поэтому активисты остались без связи. Тогда они решили вернуться в Москву.

По словам Алехиной, они договорились, что из аэропорта Борисова и Софеев позвонят ей, попросив телефон у кого-то из пассажиров или, если будет возможность, купив новый. В крайнем случае они должны были сделать это после прилета в Москву. Однако этого так и не произошло.

Журналист Антон Наумлюк рассказал «Медиазоне», что такси привезло Софеева и Борисову в аэропорт Симферополя 26 февраля в 20:10. Билетов у них не было, они собирались приобрести их в аэропорту. Последний рейс в Москву вылетел в 20:54.

Дома в Москве оба активиста так и не появились, говорит Алехина; сосед Софеева подтвердил «Медиазоне», что тот до сих пор не вернулся. В симферопольской гостинице, куда должны были вернуться активисты в случае, если опоздают на самолет, их тоже не оказалось. По словам Алехиной, она предполагала, что ее товарищи могли остаться на ночь в аэропорту или в другой гостинице, по какой-то причине не сумев выйти на связь, и улететь первым рейсом в 10:10. Однако вылетевший в это время рейс U6-526 прибыл в аэропорт Домодедово без активистов — среди прилетевших пассажиров ни Софеева, ни Борисовой не было, рассказала «Медиазоне» подруга, встречавшая их в аэропорту. На рейсе GH-262, вылетавшем в 11:15, они также не прилетели.

Сама Мария Алехина сейчас находится в отделе полиции по Железнодорожному району Симферополя, куда ее вместе с приятелем Алексеем Ефремовым привезли после конфликта с «казаками» из «Самообороны Крыма» в кафе — люди в военной форме отобрали у Алехиной шапку и попытались выгнать ее и Ефремова из заведения, где они завтракали. В отделе активисты ждут адвоката, пока никаких претензий полиция к ним не предъявляла.

Утром 27 февраля Мария Алехина провела в Симферополе акцию в поддержку осужденного на 20 лет по делу «крымских террористов» режиссера Олега Сенцова. Возле железнодорожного вокзала она развернула баннер «Свободу Сенцову».

«Медиазона»