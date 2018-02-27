«Газпром» больше не требует от Украины денег за поставки ОРДЛО

Российский «Газпром» прекратил выставлять счета НАК «Нафтогаз Украины» за поставки газа в оккупированные районы Донбасса. Об этом сообщил коммерческий директор компании Юрий Витренко в кулуарах Uкrainian Energy Forum-2018 в Киеве, пишет «Интерфакс-Украина».

«Да, это правда», — сказал Витренко в ответ на просьбу прокомментировать неофициальную информацию, которая появилась в СМИ.

Напомним, в конце прошлого года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма признал, что «Нафтогаз Украины» не должен платить за поставки газа в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

«Газпром» начал поставку газа на неконтролируемые территории 19 февраля 2015 года.

С 19 февраля 2015 по 30 сентября 2017, по данным отчетности «Газпрома», в ОРДЛО было поставлено около 5,7 млрд куб. м газа (1,7 млрд куб. м в 2015-м, 2,4 млрд куб. м в 2016-м и 1,6 млрд за три квартала 2017 года).

Россия записывала эти поставки в долг «Нафтогазу Украины», но украинская компания уже давно заявляла, что не намерена оплачивать газ, поставленный в ОРДЛО. «Нафтогаз» подчеркивал, что не принимает газ по контракту с «Газпромом» на газоизмерительных станциях (ГИС) «Прохоровка» и «Платово». Соответственно, данные о поставках газа через эти ГИС не могут использоваться при подготовке актов сдачи-приемки газа и, соответственно, объемы этого газа не подлежат оплате «Нафтогазом».

«Интерфакс-Украина»