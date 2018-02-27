Климкин усматривает в ужгородских поджогах попытку дестабилизации Закарпатья

В МИД Украины полагают, что Россия, поддерживающая право-радикальные польские группировки, причастна к поджогу в организации закарпатских венгров.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин усматривает системность в провокациях произошедших в Ужгороде против помещений организации закарпатских венгров.

«Решительно осуждаю очередную провокацию в Ужгороде против помещения венгерского меньшинства. Системность и схожесть действий провокаторов свидетельствует о заказном внешнем следе. Мы не оставим наших венгров одиних! Вместе будем противодействовать попыткам дестабилизации Закарпатье!», – написал он в своем Twitter.

Рішуче засуджую чергову провокацію в Ужгороді проти приміщення угорської меншини. Системність і схожість дій провокаторів свідчить про замовний зовнішній слід. Ми не залишимо наших угорців наодинці! Разом будемо протидіяти спробам дестабілізації Закарпаття! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 27, 2018

В Ужгороде в ночь на вторник произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области в Facebook.

По информации полиции, в 3:00 утра на линию «102» поступило сообщение о пожаре в офисном помещении на Православной набережной в Ужгороде.

Поліція Закарпаття встановлює всі обставини пожежі в УжгородіСпівробітники Ужгородського відділення поліції та Головно… Опубліковано Головне управління Національної поліції в Закарпатській області 26 лютого 2018 р.

В результате пожара никто не пострадал. Сумма ущерба устанавливается.

МИД заявляет, что это – поджог, по которому уже начали расследование правоохранительные органы.

«Совершенный ранее акт вандализма против этого же помещения был оперативно раскрыт правоохранителями. Расследование показало иностранный след нападения, которое было совершено членами одной из восточноевропейских радикальных организаций, поддерживаемой российским агрессором», – рассказывают в министерстве.

Там рассказали также, что это не первый подобный инцидент с помещением.

«Гуляй Поле»