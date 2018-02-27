Песков: Кремль не следит за «кокаиновым делом»

Кремль не следит за «кокаиновым делом», поскольку это прерогатива МИД

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует РИА Новости.

У Пескова поинтересовались, следят ли в Кремле за скандалом из-за кокаина, найденного в посольстве РФ в Аргентине.

«Нет, это не прерогатива Кремля, это министерство иностранных дел и, насколько я знаю, они предоставили всю необходимую информацию», — заявил в ответ Песков.

В СМИ ранее появилась информация, что на фотографии из уголовного дела о раскрытии канала поставок наркотиков из Аргентины в Россию попал борт специального летного отряда «Россия». По имеющейся информации, маршруты данного самолета совпадают с визитами главы МИД России Сергея Лаврова в Мюнхен и азиатским турне премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

В посольстве России в Аргентине полиция изъяла 400 кг кокаина, который был спрятан в 12 чемоданах.

Пять человек были арестованы по подозрению в торговле наркотиками.

Позднее в МИД России признали, что в помещении посольства РФ в Аргентине была найдена крупная партия кокаина.

В аргентинских СМИ появилась информация, что найденную в российском посольстве партию кокаина планировалось отправить дипломатической почтой. По подозрению в причастности к этому гражданин России объявлен в международный розыск.

РИА Новости