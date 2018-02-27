Обвинить в терроризме. СБУ пора запрещать российские организации

В Ужгороде в ночь на вторник, 27 февраля, в здание областного офиса организации закарпатских венгров КМКС бросили «коктейль Молотова». Напомним, что это уже вторая попытка. Первую предприняли в ночь на 4 февраля двое граждан Польши, члены праворадикальной организации «Фаланга», Адриан Марглевски и Томаш Рафал Шимковьяк, действовавшие по российскому заказу. Кроме того, СБУ сообщило о сорванной попытке поджечь на Буковине две румынские школы.

По версии СБУ организатор обоих акций был один — некий Давид Пономарев, который, находясь в России, нанимает людей и перечисляет им требуемые суммы в уплату за поджоги. В случае с венграми Пономареву пришлось нанять иностранцев, с румынскими школами ясности пока нет. Поджигатели вроде бы известны, и вроде бы не иностранцы, но фамилии не названы. Возможно, они в бегах и в розыске. Найдут их едва ли — из Украины есть куда сбежать: в Россию, в Крым, в ОРДЛО, в Приднестровье, в ЕС. Скорее всего, они уже и сбежали.



Большого ущерба офис венгров не понес, а до румынских школ поджигатели и вовсе не добрались, их спугнули до поджога. Венгрия и Румыния высказали формальное осуждение всем, кто пытается поджигать помещения, принадлежащие их диаспорам, на чем все вероятно и окончится. Добраться до беглых поджигателей едва ли возможно. Впрочем, и добравшись судить их особенно не за что. Действия венгров, с учетом незначительности ущерба, потянут максимум на хулиганство. История с румынскими школами почти недоказуема в судебном заседании. Пономарев прячется в России, и подстрахован, скорее всего, ещё каким-нибудь паспортом другой страны. Его не добыть, а если бы это и удалось, то на его месте возник бы Пономарев-дубль. Словом, попытки поджогов будут продолжаться, и среди них, рано или поздно, появятся успешные.

Понятно и то, что само по себе уничтожение здания школы или общественной организации не является целью организаторов поджогов. Реальных целей у них три. Во-первых, демонстрация нам с вами того, что они вольготно чувствуют себя в Украине. Во-вторых, игра с СБУ на истощение: ловля, притом, безуспешная, копеечных по стоимости найма подонков сопряжена с несравненно большими расходами, которые несет украинский бюджет. В-третьих, рано или поздно что-нибудь да сгорит, и виновата в любом случае будет Украина. Просто потому, что не уследила, хотя уследить со 100% гарантией в данной ситуации нельзя, и все это понимают. Кадровая политика наших «братьев» тоже понятна. Через посредников они нанимают уголовную шпану — во-первых, это дешево, а, во-вторых, её много. Конечно, такие исполнители — те ещё мастера, и большая часть акций проваливается, но это не столь уж и важно. Информационный шум от акции все равно немалый.

Рассуждать о вариантах симметричных ответов нет ни малейшего смысла. Это тема только для профессионалов в таком роде деятельности: им и карты в руки: как, когда и какими средствами такие ответы есть смысл давать. Если это делается, или будет делаться, то в глубокой тайне. Но даже непрофессионалу очевидно, что в абсолютном большинстве случаев симметричный ответ не даст симметричного эффекта. Россия загодя выстроила для таких случаев информационную оборону.

Россияне научились обороняться тоже не в один день. Сначала и они наступали на грабли, а потом разобрались как действовать. Чтобы не быть вечно виноватыми, нужно заранее приучить и своих граждан, и зарубежных наблюдателей к тому, что теракты неизбежны. А неизбежны они по той причине, что существует ряд организаций, запрещенных в России, которые эти теракты готовят. Словом, образ страны, находящейся под постоянным прицелом террористов, нужно создавать заранее. И не просто создавать, а заботится о его максимальной известности. Давид Пономарев, говорите? Хоть что-то о нём известно? Есть его фото? Домашний адрес? Место официальной работы? Он входит в какую-то общественную организацию или партию? Он где-то работает? Он переводил деньги с какого-то счета? Всё это нужно уложить в публичный образ организации, запрещенной в Украине, к которой Пономарев причастен. Всем ведь очевидно, что нет никакой личной самодеятельности Давида Пономарева. Есть целенаправленная работа посильная только организации, частью которой Пономарев является. «Российские спецслужбы» в конце цепочки очевидны, но это слишком расплывчато и почти недоказуемо. Едва ли они работают с Пономаревым напрямую, а не через длинную цепочку посредников.

Так кто же он, этот Пономарев? Член Евразийского союза Молодежи? «Наших»? Хоть какой-то бэкграунд у него есть? Есть — отлично. Все организации, к которым он причастен, или был причастен должны быть официально объявлены террористическими, и запрещены в Украине. Пусть, если хотят, выступают с протестами и доказывают, что они не террористы.

Это же касается и польской «Фаланги». Причастность двух её членов к одному, пусть и не вполне удавшемуся теракту (на самом деле список «подвигов» фалангистов гораздо больше) уже достаточное основание для внесения «Фаланги» в список террористических организаций.

Мы смеемся над российской версией террориста-Яценюка, и кучей «фашистких» и «террористических» организаций, которые Россия обнаружила в Украине. Но ничего смешного в этом нет. Многократное повторение делает любое утверждение, истинное или ложное, бесспорной и общеизвестной истиной в глазах абсолютного большинства потребителей контента. Тем более, когда речь идет о тех, кто едва ли найдет Украину на карте мира, а именно на них такое повторение и рассчитано в первую очередь.

С другой стороны, Россия, несомненно, государство-террорист. В России также сложился вполне полноразмерный нацизм — секондхендовская версия германского, можно сказать, идеологический трофей, что-то вроде рояля или сервиза, привезенного дедом с войны, которым сегодня пользуются внуки. Нацистская и террористическая суть России вполне доказуема. Но цепочка фактов и связывающая их логика, необходимая доказательства, слишком сложна. В ней мало кто станет разбираться. Зато регулярно публикуемый список нацистских и террористических организаций, базирующихся в России, в Польше, возможно и в других странах, запрещенных в Украине, в одной из которых состоит Давид Пономарев, даст прекрасный эффект.

Кроме того, запретив в Украине ту или иную организацию, и занявшись выявлением и учетом ее членов, можно подарить им массу приятных минут. Например, задержав при попытке въезда в Украину по подозрению в подготовке терактов. Или побудив к таким действиям органы другого государства, исключительно для проверки в связи с обоснованными подозрениями. В ответ на московское «ихтамнет» должно постоянно звучать наше «они там есть». Список фамилий с установочными людей и организаций данными производит впечатление сразу. С доказательствами разбираются потом — а рядовой обыватель и не разбирается вовсе.

Словом, правильно подготовленные списки российских террористов и нацистов — вовсе не блажь и не бюрократические игры. Нужно только их правильно использовать, чтобы доставить максимум неприятностей нашему соседу, в обмен на те неприятности, которые он доставляет нам.

Сергей Ильченко, «Деловая столица»