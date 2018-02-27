В обстреле Мариуполя ГПУ обвинила трех российских офицеров

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении и инициировала специальное досудебное расследование в отношении трех офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации и гражданина Украины, причастных к артиллерийскому обстрелу микрорайона Восточный Орджоникидзевского района Мариуполя.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины, сообщается на сайте ГПУ.

Напомним, 24 января 2015 года боевики обстреляли из «Градов» жилой квартал Мариуполя, в результате чего погибли 30 человек, еще 119 были ранены.

ГПУ