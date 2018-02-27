СК РФ обвинил украинского офицера в гибели оператора «Первого канала»

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения «командиру дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка Воздушного командования «Центр» Вооружённых сил Украины (В/Ч А-1428) подполковнику Николаю Маломену» в гибели оператора российского «Первого канала» Анатолия Кляна вблизи Донецка в июне 2014 года, сообщается на сайте ведомства.

Клян получил ранение и скончался в больнице во время попытки штурма войсковой части сепаратистами. Украинскому офицеру вменяется то, что он отдал приказ стрелять на поражение. СК РФ обвинял его в гибели Кляна еще в 2014 году, но тогда в сообщениях ведомства он фигурировал под фамилией Маламен, а не Маломен.

Николай Маламен в августе 2014 года указом президента Петра Порошенко был награжден орденом «За мужество» III степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

СК РФ