«Сарафанное радио» в помощь «информационным войскам»

Слухи и домыслы убедят украинцев в «бессмысленности» борьбы за возвращение Крыма и будут содействовать восстановлению отношений между Киевом и Москвой. К такому выводу пришли российские власти аннексированного полуострова.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу НТВ заявил, что отношения между странами наладятся благодаря «сарафанному радио», интернету и визитам граждан Украины на полуостров. «Сарафанное радио – там (в Украине –​ КР) это лучшее средство общения на сегодняшний день. Поскольку СМИ, вы видите, преследуются в Украине, несмотря на то что она заявляет о себе как о демократическом государстве. Как инструмент – это, конечно, интернет и возможность посетить Крым», – заявил Сергей Аксенов. На это журналистка Ирада Зейналова задала уточняющий вопрос: едут ли украинцы в Крым? Сергей Аксенов ответил утвердительно. «Конечно, до полумиллиона туристов пересекают границу с Украиной у нас ежегодно. Никакого предвзятого отношения к ним нет. Они – наши друзья и братья», – сказал он. Ранее крымские чиновники утверждали, что с материковой Украины на отдых ездят около 100 тысяч туристов. Теперь это число «магическим» образом увеличилось в пять раз.

Допустим, мы согласимся с господином Аксеновым, что «сарафанное радио» – поистине мощный инструмент продвижения кремлевских интересов в Украине. В таком случае напрашиваются два вывода. Причем оба они ставят под сомнение компетентность нынешних властей России и Крыма, а также профессионализм их пропагандистов. Сергей Аксенов фактически признал, что информационная война Кремля против Украины, развязанная еще задолго до Революции Достоинства, не достигла поставленных целей. Начиная с 2004-2005 годов, российские СМИ (особенно это было заметно в Крыму) целенаправленно насаждали миф об Украине как «несостоявшемся государстве», тотальной зависимости нашей страны от российской экономики и необходимости интеграции в очередной «союз». Украинцы должны были добровольно согласиться на колониальную зависимость от Москвы.

С момента аннексии Крыма российская «информационная армия» эффективно показала себя на ТВ, но в интернете они постепенно сдают свои позиции. КПД различных сетевых ресурсов («Спутник», сайт телеканала «Звезда», «Украина.ру» и подобных изданий), множества сомнительных сайтов, обслуживающих проект «Новороссия», оказался невысоким. Граждане Украины, в том числе этнические русские, сохранили верность своему государству. Миллиарды рублей выброшены на ветер. Если крымские власти теперь рассчитывают на «сарафанное радио» в Украине, значит, пропагандистская машина Кремля начала работать вхолостую.

Из слов Сергея Аксенова следует, что интернет-издания, контролируемые республиканскими властями, также неэффективны. Их влияние на общественное мнение минимально. Теперь ясно, почему редакции, например, «Крыминформ» или «РИА Крым» не указывают посещаемость своих сайтов. Собственную эффективность они пытаются обосновать «рейтингами цитирования», которые готовит российская компания «Медиалогия». В основе рейтинговой системы лежит запутанная система баллов. Если верить «Медиалогии», по итогам 2017 года в тройку ведущих СМИ полуострова вошли «Крыминформ», «РИА Крым» и радио «Спутник в Крыму». В «хвосте» рейтинга оказались сайты «Примечания» и «Аргументы недели – Крым».

Для проверки воспользуемся сервисом интернет-аналитики SimilarWeb. Итак, по сайту «Крыминформ» картина следующая. Общее число посещений (всех, не только уникальных) за январь текущего года – 284,1 тыс. Система видит сайт как украинский. Соответственно, 68,02% посетителей – это крымчане и жители других регионов Украины. Далее, самое интересное – «Примечания», которые якобы сильно отстают от «Крыминформа», гораздо популярнее: 1,33 млн посещений за январь, из которых крымчане и жители остальной Украины составляют около 42,44%. SimilarWeb также видит сайт как украинское издание. По «случайному» совпадению на «Примечаниях» выходят публикации, критикующие правительство Сергея Аксенова.

«Аргументы недели – Крым», оказавшиеся на последнем месте в рейтинге, также обогнали «Крыминформ»: 394,75 тыс. посещений за январь, из которых украинцы (включая крымчан) составили 59,82%. Возможно, «РИА Крым» более влиятельная информационная площадка? В абсолютных величинах картина неплохая – 2,53 млн посещений за январь. Россияне составили 70,14% от общей аудитории, а жители Крыма и материковой Украины – 20,15%. На момент написания текста количество просмотров наиболее популярных материалов на «РИА Крым» было скромным.

Данные «Медиалогии» не отражают реальной картины популярности крымских интернет-изданий. Судя по контексту, рейтинг составили в зависимости от близости той или иной редакции к крымской власти. Для СМИ, претендующего на существенное влияние в регионе, 284 тыс. посещений в месяц – невысокий показатель. В правительстве Крыма это понимают. Поэтому из Совмина периодически звучат предложения по борьбе с «избыточной» свободой слова в социальных сетях, а Сергей Аксенов рассчитывает на украинское «сарафанное радио», которое якобы сумеет компенсировать недоработки крымских пропагандистов.

Сергей Стельмах, Крым.Реалии