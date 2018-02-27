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Новости

Уругвай расследует дело о российском кокаине

El Observador
27 февраля 2018

В Министерстве внутренних дел Уругвая открыли свое расследование о возможной контрабанде кокаина из Аргентины в Россию через посольство РФ, сообщает газета El Observador.

Власти Уругвая заинтересовались историей после публикации переговоров фигурантов дела, в которых шла речь о том, что одним из пунктов доставки наркотика мог стать Уругвай.

22 февраля стало известно о перекрытии канала поставки кокаина из Аргентины в Россию. В деле по некоторым данным замешаны представители посольства РФ в Буэнос-Айресе — 362 кг наркотика было обнаружено на территории дипломатического представительства.

El Observador

Tags: Аргентина, кокаин, Россия, Уругвай

© Гуляй Поле

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