Уругвай расследует дело о российском кокаине

В Министерстве внутренних дел Уругвая открыли свое расследование о возможной контрабанде кокаина из Аргентины в Россию через посольство РФ, сообщает газета El Observador.

Власти Уругвая заинтересовались историей после публикации переговоров фигурантов дела, в которых шла речь о том, что одним из пунктов доставки наркотика мог стать Уругвай.

22 февраля стало известно о перекрытии канала поставки кокаина из Аргентины в Россию. В деле по некоторым данным замешаны представители посольства РФ в Буэнос-Айресе — 362 кг наркотика было обнаружено на территории дипломатического представительства.

El Observador