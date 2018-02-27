Пригожин кислых щей. Почему не был использован юбилей Красной армии

Он и поставил Россию и США на грань войны. Таким образом, рост боеспособности милитаристского государства неуклонно уменьшает безопасность его несчастных жителей. Что и было доказано в дни празднования 100-летия Красной армии

Вялый юбилей

Празднование столетия Красной армии прошло куда более вяло, чем отмеченный полтора месяца назад вековой юбилей советских карательных органов. Хоть российские военные, точно так же как и сотрудники спецслужб, предпочитают вести отсчет истории своего ведомства от первых дней советской власти. Можно было предположить, что путинские пиарщики постараются выжать из круглой даты максимальный пропагандистский эффект. Ну не зря же с такой помпой в третий раз завершали войну в Сирии, объявляя об очередном выводе войск. Казалось, празднование обречено превратиться в персональный триумф Путина В.В., великого стратега и организатора российских побед.

И вот следует констатировать, что верховный главнокомандующий не использовал существовавших возможностей. Вместо привычного громыхания всевозможным железом — парадов и смотров войск, одержавших победу, — всего лишь краткое выступление на торжественном вечере по случаю Дня защитника Отечества. А вручение наград в Кремле вместо праздничного мгновенно стало поминальным. Ведь главным моментом было вручение награды героически погибшего в Сирии пилота его жене и родителям, чье непраздничное настроение, похоже, передалось всем присутствовавшим, включая и президента.

Вместо демонстрации военной техники, которой сопровождаются такие мероприятия, Путину показали наспех собранные в Кремле два макета — технопарка, который сооружают в Анапе для разработки искусственного интеллекта в интересах Вооруженных сил, и Храмового комплекса во славу русского оружия в парке «Патриот» в подмосковном Нахабино.

Президент РФ Владимир Путин на презентации будущего инновационного технополиса «Эра», который возводят в Анапе,

Москва, Кремль, 23 февраля 2018 года Фото: kremlin.ru

Что до главы военного ведомства Сергея Шойгу, то этот отлично разбирающийся в саморекламе политик решительно ушел в тень в праздничные дни. В отличие главы ФСБ Александра Бортникова министр обороны не дал никаких юбилейных интервью. Более того, не было никаких выступлений — ни перед войсками, ни даже перед сотрудниками Минобороны. Единственное, что Шойгу себе позволил, — это речь перед юнармейцами, которых собрали под Москвой явно в расчете на другой масштаб празднования.

Чего испугались в Кремле

Конечно, нужно быть уж слишком большим оптимистом, чтобы допустить, что российские власти то ли устыдились, то ли испугались разгула милитаризма, который сами и инициировали четыре года назад. Скорее всего, они испугались чего-то другого. Например, того, что как ни затыкай рты родственникам погибших бойцов «группы Вагнера», как ни замалчивай военное поражение, случившееся 7 февраля в Сирии, правда о позорном разгроме может достичь мозгов путинского электората.

Тем более, что статья, опубликованная в The Washington Post аккурат в канун праздника, рисует самую омерзительную картину произошедшего из возможных. Через утечку в газете одна из американских спецслужб поделилась (чрезвычайно осторожно) данными перехвата телефонных разговоров. Они полностью подтверждают версию, выдвинутую NT две недели назад. Евгений Пригожин, бизнесмен с уголовным прошлым, близкий к Владимиру Путину, вел, если верить статье (и данным американской разведки), переговоры с высшими чиновниками режима Асада, убеждая их в своей способности захватить нефтеносные поля в американской зоне контроля.

При этом Пригожин утверждал, что добился одобрения операции у некоего российского министра (вряд ли речь шла о министре сельского хозяйства), и очень беспокоился об обещанной оплате своих услуг. По утверждению американцев, Пригожин неоднократно связывался с главой путинской администрации до операции и после ее позорного провала. Вряд ли речь шла о меню для Путина, хотя господин Пригожин обеспечивает Кремль питанием.

Если все это правда, то на наших глазах разыгран классический сюжет голливудских триллеров. Олигарх-рецидивист, добиваясь своих сугубо корыстных целей, ставит мир на грань всеобщей войны. А когда авантюра проваливается, он с участием коррумпированных военных бестрепетно жертвует десятками жизней соотечественников… Похоже, что перспектива того, что именно эта шокирующая правда станет очевидной для всех, и заставила министра Шойгу просто спрятаться, а Владимира Путина уйти в тень в ходе празднования Дня защитника Отечества.

«События последних лет показали, что мы вышли на передовые места в мире по боеготовности, по качеству вооружения и военной техники. Сегодня можно с полной уверенностью сказать: безопасность России обеспечена», — заявил Владимир Путин в ходе торжеств. В этом пассаже заключается явный софизм. Если с первым утверждением можно согласиться с многочисленными оговорками, то из него уж точно не следует второе. В милитаристском государстве, которым, без сомнения, является Россия, рост боеспособности армии неизбежно оборачивается тем, что Вооруженные силы (которые являются сегодня единственным эффективным инструментом в руках Кремля) используются для решения задач, которые не имеют никакого отношения к обороне страны. Россия ввязалась в гражданскую войну в Сирии исключительно для того, чтобы выйти из международной изоляции, вызванной успешной войной против Украины. В результате этой авантюры в Сирии появились наемники Вагнера, которые сначала «секретно» брали Пальмиру и Алеппо, дабы обеспечить Кремль вожделенными победами. А потом, когда нужда в них отпала, их передали в распоряжение Пригожина. А он и поставил Россию и США на грань войны. Таким образом, рост боеспособности милитаристского государства неуклонно уменьшает безопасность его несчастных жителей. Что и было доказано в дни празднования 100-летия Красной армии…

Александр Гольц, The New Times