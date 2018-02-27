Джемилев: В Крыму уже есть ядерные боеголовки

Россия разместила в аннексированном ею Крыму шесть ядерных боеголовок.

Об этом заявил нардеп, Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в эфире «5 канала».

По его словам, данная информацию была получена из двух независимых друг от друга источников.

«Что касается ядерных боеголовок. Удивительно, что ни НАТО, ни наша внешняя разведка точно не владеет (данными). Получается, что разведка крымских татар сильнее всех, что ли? Мы еженедельно получаем обзор по Крыму: какая у них техника пришла, какие у них там передвижения. Неделю назад я получил подтверждение того, что и по уровню радиации, в тех местах, где, вероятно, они (ядерные боеголовки, — ред.) есть», — сказал Джемилев.

«5 канал»