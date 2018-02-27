Посол Турции в Украине: Аннексия Крыма не будет легитимизована никогда

Чрезвычайный и полномочный посол Турецкой республики в Украине Йонет Джан Тезель заявил, что «то, что произошло в 2014 году, не будет легитимизовано никогда», сообщает «Укринформ».

«То, что произошло в 2014 году, не будет легитимизовано никогда. И это становится фактом с течением времени», – цитирует СМИ выступления дипломата в рамках международного форума «Оккупированный полуостров: 4 года сопротивления» в Киеве.

Посол также говорил о праве крымскотатарского народа на «жизнь и мир в Крыму».

«Мы отмечаем, что украинская политика в отношении Крыма базируется на мирном диалоге. Быть может, через время, этот диалог будет включать и Россию. Крым должен быть элементом договоренностей… Я, как реалист, хочу отметить, что украинцы показали, что общество может иметь значение в политике. И крымские татары имеют влияние, за что получают уважение и поддержку с нашей стороны», – отметил посол.

«Украинфом»