Украина против России: танковые школы. Почему «Оплот» лучше Т-90

Практически каждое заявление командующего Генеральным штабом Украины генерала Муженко вызывает определенный ажиотаж. Так же произошло и с недавним его заявлением о том, что к концу года ВСУ получат 10 танков «Оплот».

Практически сразу что называется косяком пошли заявления экспертов разного уровня, что генерал, мягко говоря, ошибается. «На щит» стали поднимать тайский контракт и все сопутствующие с ним обстоятельства. Главный аргумент – производственный цикл изготовления танка «Оплот» составляет «месяцев 17–19», пишет военный эксперт Михаил Жирохов на страницах деловой «Деловая Столица».

Но при этом упустили главный момент – «Оплотом» называется модернизированная версия танка Т-84. А тот вариант, который поставлялся в Таиланд, в действительности имеет обозначение «Оплот-М». Как правильно отметили многие, именно этот танк, который требует к тому же серьезного импортозамещения, может появиться на вооружении ВСУ не ранее 2019 г.

А собственно «Оплот» (или правильнее основной боевой танк Т-84 —»объект 478ДУ9″) уже принят на вооружение украинской армии – в далеком феврале 2000 г. на основании постановления Кабинета Министров №237-5 от 08.02.2000. Мало того, в 2001 г. харьковчане произвели как раз 10 машин, которые после оплаты в 2005–2006 гг. были отправлены в 92-ю чугуевскую отдельную механизированную бригаду. Правда, кроме пары парадов, в учебно-боевой деятельности они не были задействованы.

И вот теперь танки модернизируют и снова ставят в строй. Какая будет степень модернизации, пока неясно, скорее всего, как минимум на уровне строевых Т-64БВ, то есть установка нового ДЗ «Нож», радиоаппаратуры цифрового формата, приборов ночного видения, тепловизоров и далее по списку.

Интересно, что с недавним принятием Россией на вооружение танка Т-90 фактически своего апогея достигло противостояние двух танковых школ. Дело в том, что после распада Советского Союза наши харьковские инженеры пошли по пути постепенной модернизации (прежде всего повышения подвижности, защищенности и огневой мощи) танка Т-80УД (а Т-84 и «Оплот-Б» являются вершиной), а россияне – Т-72БУ (его самый современный вариант имеет обозначение Т-90А).

Конечно, такое развитие событий в какой-то мере было предопределено географией производственных мощностей. В целом же оба танка имеют общие как конструкторские, так и технологические корни, однако серьезно отличаются прежде всего ходовой частью, что очень сильно влияет на их боевую эффективность.

Вторым важным моментом является силовая установка. Так, на базовом российском варианте Т-90, принятом на вооружение российской армии в 1992 г., стоит дизель В-92 мощностью 840 л. с., который, по сути, является всего лишь модификацией дизеля В-2 харьковской разработки, который в 1930-е годы устанавливался на знаменитых советских танках Т-34 и отличается крайне низкой надежностью. Так, во время испытаний в Индии в 1999 г. двигатели всех трех Т-90С не выдержали тестирования по причине серьезного перегрева. А один из танковых двигателей даже вышел из строя, не выдержав эксплуатации в условиях высокой температуры и запыленности.

А вот на Т-84 стоит двухтактный дизель 6ТД-2 с горизонтальным расположением цилиндров мощностью 1000 л. с. Естественно, что по надежности, продуманности, мощности наш украинский танк намного превосходит российского «собрата». Кстати, и такой небольшой нюанс (который в бою может стоить жизни экипажу) – на «Оплоте» имеется дополнительный энергоагрегат мощностью 10 кВт, который обеспечивает работу всех его систем при заглушенном двигателе. На Т-90 такого агрегата нет.

Вооружение как «Оплота», так и Т-90А стандартно для советских образцов разработки 1960-х годов – гладкоствольная 125-мм пушка (в нашем варианте КБА3, в российском – 2А46М-1(4), но различий практически никаких, так что тут преимуществ ни одного, ни у другого образца нет. В случае возможного противостояния основным будет наличие в боезаряде тех или иных танковых боеприпасов. Тут тоже наблюдается определенный паритет – как в Украине, так и в России освоен выпуск тех же танковых управляемых снарядов (с нашем случае это «Комбат», который ныне массово закупается для нужд ВСУ).

И тут у нашего танка есть серьезное преимущество – он имеет больший боекомплект: 28 снарядов против 22 у конкурента. Кроме того, за счет тандемного досылания (снаряд–заряд) достигается большая скорострельность за один цикл, что в бою критически важно. Помимо этого, на «Оплоте» боекомплект частично вынесен из боевого отделения, в то время как на Т-90А сохраняется «советская» система размещения боекомплекта в боевом отделении, что значительно понижает шансы выживания экипажа при поражении танка.

Как показали события в Сирии, большие проблемы у Т-90А и с защищенностью. Мало того, что российский танк изготовлен из броневых сталей средней твердости и имеет относительно невысокую стойкость броневой основы башни (да и сама башня ввиду конструктивных особенностей имеет большое количество ослабленных в плане бронирования мест), так еще хромает динамическая защита из-за установки такого «древнего» образца, как «Контакт-5».

В то же время на наш «Оплот» устанавливается самый современный комплекс «Нож», который доказал свою эффективность в ходе многочисленных испытаний обстрелом с применением всей номенклатуры танковых снарядов калибра 125 мм, а также современных 120-мм боеприпасов западного производства. Не стоит сбрасывать со счетов и защиту от тандемных кумулятивных средств, атакующих танк с бортов, а также силовые экраны корпуса, которые проектировались с противотандемной защитой.

По электронной начинке танков говорить сложно по целому ряду причин. Так, на российских танках до 2014 г. устанавливались тепловизионные прицелы совместного с Францией производства – как сейчас, после введения «оружейного эмбарго», обстоят дело с запчастями и новым производством, неизвестно. Впрочем, как и неизвестен точный состав электроники, которая устанавливается на наши «Оплоты».

При этом у обоих танков, как ни странно, еще есть задел для модернизации. Так, например, в ХКБМ разработана система автоматического управления трансмиссией, которая позволяет осуществлять поворот танка при помощи штурвала вместо рычагов, что существенно упрощает процесс управления машиной, повышает маневренные качества и позволяет осуществить дублирование процесса управления. Пока эти разработки не дошли до серийного образца, однако уже их наличие при финансовой поддержке позволяет говорить о довольно быстром внедрении нововведений в случае начала серийного производства.

В целом же можно говорить, что по основным показателям «Оплот» превосходит Т-90А, однако «россиянин» уже долгое время состоит на вооружении – значит, есть подготовленные экипажи, тактические наработки и решено большое количество «детских болезней» производства. А как показывает практика, в танковом противостоянии немаловажную роль играет обученность и мотивированность экипажа.

Яркий пример – война на Донбассе, когда наши экипажи на устаревших Т-64БВ весьма достойно противостояли российским Т-72 самых современных модификаций. В истории войны было зафиксировано несколько встречных танковых боев. Полной статистики у автора нет, но в известных случаях победа была на стороне наших танкистов на Т-64.

«Выросли» в ходе войны и настоящие танковые асы – тот же «Адам», или наводчик-оператор сержант Леонид Суханский, на счету которого пять уничтоженных танков Т-72 и Т-64, две РСЗО «Град» и четыре орудия противника. Именно ему приписывается эпический расстрел из танковой пушки на полном ходу позиции боевиков в Донецком аэропорту осенью 2014 г. Этот фактически уникальный случай даже попал на видео.

А пока ждем танковых соревнований Strong Europe Tank Challenge 2018, на которых команда Украины от 14-й бригады будет выступать именно на Т-84У «Оплот», и надеемся, что танкисты в полной мере используют очень богатый потенциал танка.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»