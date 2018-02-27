Курортный роман. Рейдеры пытаются завладеть двумя украинскими санаториями в России

Два украинские санатория в РФ за 8 млн долларов, принадлежащие Госуправделами президента Украины, пытаются вогнать в долги и потом продать по заниженной стоимости.

Что может объединять Государственное управление делами (ГУД) при президенте Украины – и депутата маленького городка в Ставропольском крае? Может общие идеи?

Но непонятно какие: позиции президента Украины понятны во многих вопросах, он их озвучивает публично. А вот каковы идеи депутата Александра Дунаева, у которого округ в несколько сотен человек и который состоит в одной из самых одиозных партий – ЛДПР Жириновского (тот напомним, писал письма в МИДы европейских стран о разделе Украины на части)?

И все же их объединила идея – идея борьбы за денежные знаки. Знаки эти представляют собой участки земли и санатории в центре курортных городов Ессентуки и Кисловодск, которые принадлежать Украине и находятся в хозяйственном ведении ГУД. Приблизительная оценочная стоимость объектов – 8 миллионов долларов.

Схема до банальности проста и известна с 90-х годов: создание искусственных долгов, затем введение процедуры банкротства – с последующей продажей через торги. Нужным людям. По нерыночной стоимости. Все это в России обкатывалось уже не раз при приватизации. Для такого нехитрого плана и образовалось столь странное идеологически, но близкое по духу сообщество в лице ГУД и депутата партии Жириновского Дунаева. Именно он развел бурную деятельность по оплате услуг юристов, которые представляли интересы якобы должников. Он же по доверенности представляет интересы должников в службе судебных приставов.

Выглядит очень странно, что действующие и зарабатывающие на многочисленных посетителях санатории вдруг перестали оплачивать даже пустяковые суммы в 10 тысяч гривен… Более того, на суды перестали ходить не только юристы санаториев, но и инициаторы исков – что наводит на мысль о договорных и согласованных действиях.

Но дальше история начинает развиваться еще интересней: права требования по выгранным судам против санаториев инициаторы начинают передовать одному из акционеров банка “Ставропольпромстройбанк” – Сосуновой Эльнаре Саяровне, которая по совместительству является… супругой председателя совета директоров вышеуказанного банка Экмана Мардахаева.

Документы прилагаются ниже.

Основными бенефициарами «Ставропольпромстройбанка» на текущий момент являются: председатель совета директоров Экман Мардахаев (28,53%), Заудин Табухов (19,00%), Александр Каплан (18,00%), Алим Сокуров (14,00). Альберт Фиров и Марсель Кудаев владеют долями по 6,76% каждый, Кирилл Николаев – 2,58%, Андрей Неврев – 1,38%, Эльнара Сосунова – 0,02%, акционеры-миноритарии – 2,96%.

Сам Экман Мардахаев – личность в РФ и городе известная. Один из лидеров общины горских евреев в Пятигорске, владелец торгового центра «Универсам» и прочей недешевой собственности в Кавминводах, имеет также свой бизнес в других российских регионах.

В 2006 году был первым заместителем мэра Пятигорска, и когда его начальник попал в неприятную историю – то вместо мэра управлял городом. На должности запомнился тем, что в первую же неделю он раздал под застройку 3 га земли в курортной зоне Пятигорска. Его брату Арону Мардахаеву еще в 2001 году Юрий Васильев выделил кусок уникального зеленого массива – Комсомольского парка.

В биографии бизнесмена обозначено окончание пятигорской школы №20, учеба в Пятигорском торгово-экономическом техникуме, затем в Институте бизнеса и права. На протяжении трех лет Мардахаев работал помощником в аппарате депутата Госдумы РФ Владимира Катренко, однако сам он ни в какой партии не состоит и в каких-либо политических «пристрастиях» до сих пор замечен не был.

Кроме того, Мардахаев водит тесную дружбу с Игорем Коломойским. Настолько тесную, что они приглашают друг друга на свои дни рождения, которые празднуют как правило в Израиле.

Может разграбление государственного имущества заинтересует и борцов с коррупцией в Украине?

Владимир Толстов, специально для «Гуляй Поля»