Украина внесла в Совет Европы предложения по защите прав человека в Крыму

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Кулеба предложил ряд шагов по защите прав человека в оккупированном Крыму.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение государств-членов и руководства СЕ комплекс шагов, которые могут быть сделаны для улучшения ситуации с правами человека в Крыму. Как отмечается, предложения были внесены 26 февраля 2018 года, в День сопротивления оккупации Крыма Россией, передает «Европейская Правда» со ссылкой на пресс-службу постоянного представительства Украины в Совете Европы.

«Сопротивление российской оккупации Крыма будет продолжаться на всех фронтах. Основной мандат Совета Европы заключается в защите прав человека, и для нее будет совершенно естественно играть активную роль в этой сфере. Политика непризнания аннексии – это хорошо, но сейчас там страдают люди и они нуждаются в немедленной помощи «, – заявил Дмитрий Кулеба.

«Поэтому мы и предложили Совету Европы предпринять ряд шагов для улучшения ситуации с правами человека в Крыму. Речь идет о вполне возможных вещах, и мы открыты к обсуждению нашей инициативы с руководством и государствами-членами организации», – добавил он.

Инициированные шаги предусматривают усилия должностных лиц и органов СЕ для прекращения репрессий, которые оккупационная власть развернула в Крыму.

Предложения Украины основываются на решениях, которые принял Комитет министров Совета Европы в ответ на российскую агрессию против Украины, в частности относительно ситуации в Крыму от 3 мая 2017 года, а также соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН.

«Европейская Правда»