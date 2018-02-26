В Днепре расследуют факт самоубийства сепаратистки в СИЗО

На данный момент дело квалифицируется, как умышленное убийство.

В Днепре полиция открыла уголовное производство из-за смерти Марины Меньшиковой, которую в качестве меры пресечения взяли под стражу после ее нападения с молотком на участника антитеррористической операции. Об этом сообщают в Юго-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, передает «Радио Свобода».

По информации управления, производство открыли по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

В ведомстве отметили, что после проведения судебно-медицинской экспертизы и подтверждения самоубийства как причины смерти производство закроют.

Как известно, 26 февраля 2018года в СИЗО Днипра на простыне повесилась Марина Меньшикова.

16 января, суд в Днипре избрал Меньшиковой меру пресеченияв виде содержания под стражей на время расследования.

В октябре 2016 года полиция Днипра возбудила уголовное производство из-за инцидента с участником боевых действий на Донбассе, бойцом полка «Днепр — 1» в театре оперы и балета.

По данным полиции, инцидент произошел в антракте спектакля: на балконе одна из пророссийски настроенных зрительниц, увидев бойца в форме, набросилась на него с молотком. Боец был в театре с женой.

По словам свидетелей, женщина «выкрикивала что-то о русском мире и нецензурно обругала бойца и его жену».

«Радио Свобода»