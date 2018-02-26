Бывшую участницу Pussy Riot задержали в оккупированном Симферополе

Бывшая участницу Pussy Riot Алехина задержана в Крыму. Кроме нее позже были задержаны Борисова и Софеев сопровождавшие Алехину в поездке.

В аннексированном Симферополе полицейские задержали и увезли на медосвидетельствование в диспансер бывшую участницу Pussy Riot Марию Алехину и российских активистов Ольгу Борисову и Александра Софеева. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова, передают «Грани.Ru».

Как рассказал юрист, Алехина и Софеев остаются в диспансере, а Борисову вместе с ним везут в полицию. Ранее ОВД-Инфо передавало, что Борисову и Софеева задержали и доставили в ОП «Железнодорожный».

Незадолго до 14:30 Алехину освободили. По информации функционерки «Открытой России» Полины Немировской, активистку удерживали в ОП симферопольского аэропорта. После освобождения она направилась в «Железнодорожный», где по-прежнему остаются Борисова и Софеев. Как выяснилось, их задержали на вокзале, когда они искали, где позавтракать.

Журналист Антон Наумлюк писал на своей ФБ-странице, что Курбединова к Борисовой в «Железнодорожный» не допускают.

Ольга БорисоваАдвоката Эмиль Курбединов, который пришёл в Железнодорожный отдел полиции Симферополя для оказания помощи задержанной Ольге Борисовой, не пускают. Masha Alekhina отпустили. Опубліковано Anton Naumlyuk 26 лютого 2018 р.

В 17 часов появилась информация, что Борисову и Софеева отпустили, однако техника, возвращенная им силовиками, не работает. Ни один из двух мобильников не включается, хотя их заряжали, а ноутбук не запускается и от сети. Активисты пишут жалобу на действия полицейских.

Ранее Борисова сообщала, что потеряла связь с Алехиной, которая должна была в понедельник прилететь из Москвы в Симферополь. Алехина успела написать ей сообщение со словами «В полиции». Ее телефон остался доступен для звонков, но на вызовы никто не отвечал. Как выяснилось позже, активистку задержали прямо при сходе с трапа самолета.

Борисова и Софеев накануне прибыли в Керчь на пароме из России. Прямо на выходе с парома их задержали шестеро полицейских и доставили в городской отдел ФСБ, сообщали «Грани.Ru». После «беседы» активистов отпустили. Силовики интересовались целью их прибытия в Крым, а также визитками, обнаруженными в паспорте Борисовой: одна из них была визиткой некоего дипломата. Никаких бумаг задержанные не подписывали.

Приезд активистов в аннексированный Крым с точки зрения как украинского, так и международного права незаконен. Они должны были оформить разрешения на посещение полуострова в Государственной миграционной службе Украины, а после получения таковых направиться в Крым через Херсонскую область.

6 августа прошлого года в Якутске Алехина, Борисова и Софеев вывесили на мосту через озеро Сайсары растяжку с надписью «Free Sentsov» и зажгли дымовые шашки. Акция была проведена в поддержку украинского кинорежиссера Олега Сенцова, осужденного к 20-летнему сроку по сфабрикованному делу о подготовке терактов в Крыму. В то время он содержался как раз в Якутске, в ИК-1 строгого режима.

Во время самой акции полиция на нее не отреагировала. Однако на другой день Алехина и Борисова были задержаны. В отделе на них сфабриковали протоколы по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без уведомления), предусматривающей до 10 суток ареста. После этого задержанных привезли в суд. Тем не менее судья вернул дела в полицию, указав, что в действиях Алехиной и Борисовой, как они изложены в протоколах, отсутствует состав правонарушения. После этого активисток отпустили.

«Грани.Ru»