В Украине задержали хакера разыскиваемого в 30 странах мира

Созданная им международная преступная платформа ежедневно инфицировала до полумиллиона компьютеров во всем мире.

Киберполиция задержала организатора международной преступной платформы «Avalanche», которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров. Об этом сообщает сайт киберполиции Украины.

Злоумышленника поймали в столице. Он имел паспорт гражданина Украины на имя другого лица.

Во время обыска на квартире, которую он снимал, полицейские изъяли ноутбук, деньги и флеш-накопители.

Отмечается, что сеть «Avalanche» работала 7 лет. В ее ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран.

В ноябре 2016 года организатора киберсети, 33-летнего жителя Полтавы, уже задерживали. Но тогда полтавский суд отказался арестовать подозреваемого, после чего тот исчез. Позже злоумышленника объявили в международный розыск.

Хакеру инкриминируют причастность к совершению преступлений по ч. 3 ст. 209 (отмывание средств), по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК.

Уголовное дело в отношении «Avalanche» расследуется также прокуратурой Вердена и полицией Люнебурга (Федеративная Республика Германия).

Отмечается, что денежные потери, связанные с кибератаками «Avalanche», по предварительным подсчетам, составили сотни миллионов евро по всему миру.

Организатора международной преступной платформы, известной как «Avalanche», взят под стражу, решение об этом было объявлено сегодня, 26 февраля, судьей Октябрьского районного суда города Полтавы.

Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на на 60 суток.

Ранее, в Киеве киберполиции задержала хакера, которого разыскивали правоохранители 30 стран мира.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины