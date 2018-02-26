Донбасское подразделение ЧВК «Вагнер»: боевики «Карпаты – Весна» из ОРДЛО

В ночь с 7 на 8 февраля, когда американские ВВС уничтожили российское группировки в районе Дейр-эз-Зор, там было и украинское подразделение, являющееся частью ЧВК «Вагнера». Уничтожение бойцов частной военной компании «Вагнера» ​​в Сирии в начале февраля еще покрыто ореолом секретности.

Известно, что «вагнеровцы» хотели «отжать» нефтяной завод на левом берегу Евфрата, вблизи Дейр-эз-Зора, где размещался штаб союзников США с американскими советниками. Этот район контролируют «Сирийские демократические силы». Он содержит 70% запасов нефти раздробленной страны, а еще 40% газа. И в ответ на штурм они получили удар ВВС США, пишет Андрей Коваленко на страницах «Depo.Мир».

Россия вначале открещивалась от погибших, официально подтвердила смерть пяти своих граждан. В западной прессе приводились цифры от 100 до 200 человек. The Washington Post недавно опубликовал данные американской разведки, согласно которым бизнесмен Евгений Пригожин, в интересах структур которого и действует «Вагнер» в Сирии, лично планировал «сюрприз» для Асада в начале февраля. И также принимал участие в организации операции в Дейр-эз-Зор, получая добро из Кремля. К тому же в течение трех недель до бойни на плацдарме концентрировалось техника, а российские наемники получили подкрепление из провинции Хама.

Самое интересное для нас в этой истории не столько масштаб и гибель российских наемников, сколько то, что в операции по «отжиму» завода отметились украинские бойцы – подразделение «Весна» ( «Карпаты»), что воюет в составе ЧВК «Вагнера».

Что это за «Весна»

ЧВК «Вагнер» воюет в Сирии с конца 2015 г. В его составе преимущественно русские, чеченцы и выходцы из СНГ. Как оказалось, там есть отдельное украинское подразделение, которое называют «Весна» или «Карпаты»

Еще в 2017 году российское издание «Фонтанка» подробно расписывало структуру ЧВК «Вагнер».

Отдельно речь шла о «Весне». До 2017-го года украинцы, в том числе и с ОРДЛО, в структуру «Вагнера» ​​не принимались. Но было единственное исключение – так называемая группа «Карпаты», которая была сформирована преимущественно из этнических украинцев. Ее главными задачами должны стать диверсии и разведка в глубоком тылу украинской армии. Название «Карпаты» было выбрано не случайно, поскольку бойцы группы должны были действовать, как партизаны, и дойти до Карпат.

И планы пришлось пересматривать из-за слабой подготовки «карпатовцев». И после этого их решили перебросить в Сирию – для «обкатки» в боевых условиях. Группа была развернута в подразделение, получивший название «Весна» в честь позывного собственного командира. Фамилии бойцов официально неизвестны, поскольку ЧВК в России запрещены и их участники могут попасть под уголовную статью.

Сейчас его численность составляет от 100 до 150 человек. В составе подразделения выходцы из Донбасса и русские, воевавшие против ВСУ в бандах «ЛДНР».

Что делала «Весна» в Дейр-эз-Зор

Боевик группировки «ДНР» Михаил Полынково в интервью сепаратистским СМИ рассказал немного о самом подразделение «Весна».

«Это атакующее ядро. Людей, которые имеют опыт боевых действий на Донбассе, посылают в самое» задницу». Вот они идут первыми – «Карпаты – Весна». Я не знаю почему, но их всегда, как пушечное мясо, первыми посылают «, – сказал боевик.

СБУ официально подтвердила информацию о существовании такой группы в рядах наемников «ЧВК Вагнера». Наша спецслужба получила данные о менее 2000 «вагнеровцев», среди которых удалось идентифицировать 40 украинцев.

19-го февраля атаман казачьей общины «Ховрино» Евгений Шабаев рассказал «Радио Свобода» определенные детали разгрома «вагнеровцев» американскими ВВС. Стоит понимать, что именно из казачьих и православных организаций происходит вербовка боевиков, которые едут на Донбасс и в Сирию.

По словам атамана, «Второй и пятый отдел «Вагнера «попали под обстрел – там было 550 человек». А после налета ВВС США живыми вернулись около 200 человек. Также Шабаев отметил, что к разбитым «вагноровцам» шло подкрепление – «подходил донбасское подразделение» Весна «, которое хотя и входит в структуру ЧВК «Вагнера «, но зарплату, если верить атаману, получает меньше других. В» Весне «платят около 100 тыс. рублей в месяц (47 тыс. грн), а в других подразделениях ЧВК – 150 тыс (71 тыс. грн). Боевики «Весны» вступили в бой, но в мясорубку не попали.

Известно, что в результате удара американских ВВС по вагнеровского-асадовским силам погиб украинец Владимир Винограденко с позывным «Апостол». Хотя, по данным блогера El_Murid, который отслеживает сирийский конфликт, фамилия «Апостола» – Калсиган.

Первыми о гибели сообщили в Conflict Intelligence Team, которые опубликовали данные об убитых русских и «Апостола».

Впоследствии о нем рассказал представитель православной организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев, не называя фамилии.

Владимир Винограденко, харьковчанин, член организации «Русь Триединая», который воевал на Донбассе. В частности, участвовал в боях за Донецкий аэропорт на стороне боевиков.

В «Фейсбуке» некий Евгений Друм назвал «Апостола» другом и верующим, который поехал в Сирию защищать Россию и Христианство. Что интересно, украинский паспорт он не сдавал и был бойцом «Весны». Кроме «Апостола» известно и о других украинцах, погибших в Сирии – не в последней бойне, а в целом. Некий Эдуард Приходько, родом из Горловки, был убит в первых числах марта 2016-го под Пальмирой. Конашенков Александр с Новогродовки Донецкой области, умер 12 марта 2016-го под Пальмирой. В начале апреля 2016-го вблизи Латакии убили Кияшко Александра из Донецка. Они все воевали в рядах террористов «ЛДНР». И ехали в Сирию в основном за деньгами, хотя и получают жители Донбасса меньше, чем другие.

Хотя атаман Шамаев рассказывал официально, что бойцы «Весны» пришли на помощь наемникам, которых с неба «крошила» американская авиация, в Интернете есть интервью участника мясорубки, которому удалось выжить. В нем боец ​​рассказал, что в операции по «отжиму» завода участвовали три штурмовых отряда: «Весна», 2-й и 5-й. В каждом из отрядов была своя техника. В операции участвовала даже бронегруппы с танками Т-72 и артдивизион с М-30. На штурм шла «Весна». А 2-й и 5-й отряды стояли на подходе.

Чем занимается «Вагнер» и «Весна»

ЧВК «Вагнер» действует в Сирии с конца 2015-го. Ранее они отметились в Крыму и на Донбассе. Основные военные операции в 2016-2017 гг. «вагнеровцы» проводили в районе Пальмиры и нефтяных полей вблизи города. Работа их подразделений заключается в охране и обороне нефтеносных районов с основным объектом – заводом Хаян. По возможности – продвижение и захват территории. Подготовка бойцов проходит на территории воинской части Минобороны в Краснодарском крае. И хотя «вагнеровцы» не имеют отношения ни к одной силовой структуре России, они получали боевые ордена.

Бойцы «Вагнера» ​​в России являются бесправным боевым мясом, которое защищает российские интересы в Сирии, позволяя «Газпрому» и «Роснефти» получить ресурсные территории, где можно развернуть свою деятельность.

Что также интересно, как рассказывает атаман Шамаев, ЧВК «Вагнера» ​​выполняет еще и другую функцию – утилизацию бойцов, которые получили военный опыт на Донбассе. Потому что такое большое количество людей с военным опытом в стране не нужно. Поэтому и отправляют их захватывать города и локации без артподготовки. Подразделение «Весна», вполне возможно, было одним из таких.

Известно, что семьи погибших бойцов «Вагнера» ​​получают компенсации от ЧВК 3 млн рублей единовременного пособия и еще 2 млн рублей страховки. За ранение им платят от 500 000 рублей до 1 млн рублей. Численность ЧВК составляет минимум 3602 человек. Но из-за того, что, по информации СМИ, ЧВК зарегистрировано в Гонконге, эти деньги получать от вербовщиков трудно.

Андрей Коваленко, «Depo.Мир»