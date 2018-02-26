Вице-премьер правительства России считает, что вся украинская продукция является морально устаревшей.

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин заявил что ракета «Зенит» производимая украинским концерном «Южмаш» собирается из российских комплектующих. Оставшиеся 20%, по утверждению вице-премьера, Россия способна производить самостоятельно. Но даже это делать не следует исходя из морального устаревания советской техники, такое мнение он высказал в своем интервью российскому изданию «КомерсантЪ».

«То, что «Зенит» украинский, – это вранье, ракета состоит на 80% из российских комплектующих, и эти 20% можно спокойно воспроизвести у нас», – заявил Рогозин

По словам Рогозина Украина поставляла России морально устаревшую продукцию советского образца,

«Вот Украина заявила, что не будет поставлять двигатели Д-436 для самолета Ан-148, ну и что дальше? Мы не собираемся воссоздавать двигатель, созданный в СССР в середине 80-х годов прошлого века», – заявил Рогозин

Далее вице-премьер, подчеркнул, что России нужно сделать новые и более качественные изделия, однако подходящие под системы уже разработанных и апробированных российско-советских моделей.

«Гуляй Поле» напоминает, что в рамках проводимой в Украине военной реформы ведется активная модернизация имеющегося вооружения, а зачастую и полное перевооружение. Украина за последние годы серьезно пересмотрела подход к оснащению боевых подразделений стрелковым оружием, в том числе снайперским и автоматическими гранатометами.

Серьезную модернизацию прошли средства ПВО, в том числе и средства борьбы с беспилотниками. Изменился подход к использованию авиации в зоне боевых действий, особенно использование боевых вертолетов. Развиваются бронетанковые силы, в том числе разрабатываются концепции специализированной бронетехники. Не забыто и ракетное вооружение армии, модернизацию которого сейчас активно проводят.

«Гуляй Поле» так же напоминает о том что в Украине проведены успешно испытание противокорабельной ракеты «Нептун». Активно ведутся разработки в области создания гиперзвуковых ракет.

«Гуляй Поле»