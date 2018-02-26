Совет ЕС без обсуждения продлит индивидуальные санкции в отношение россиян

Санкции в отношение физических и юридических лиц были введены в марте 2014 года, после оккупации Крыма. Он неоднократно продлевались, на сей раз, комитет представителей стран ЕС согласовал продление санкций до заседания Совета ЕС.

На заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник в Брюсселе главы МИД стран Евросоюза утвердят продление ограничительных мер в отношении российских физических и юридических лиц за «подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники.

«Речь идет о санкциях, срок действия которых завершается 15 марта. Они продлены на 6 месяцев, до 15 сентября. В нынешнем списке нет никаких изменений ни физических, ни юридических лиц», – прокомментировал это решение европейский источник в Брюсселе.

Как сообщалось, комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) согласовал 21 февраля продление этих санкций.

В сентябре 2017 года Совет ЕС официально продлил санкции против физических лиц и компаний, причастных к нарушению территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Ограничительные меры продлены в отношении 149 человек и 38 компаний.

Эти санкции были впервые введены в марте 2014 года и неоднократно продлевались.

«Интерфакс-Украина»